Netflix, İstanbul'da Açacağı Ofis İçin İş İlanı Yayınladı

Netflix, İstanbul'da açacağı ofis için yönetici aradığını duyuran bir iş ilanı yayınladı. Şirket, başvuruda bulunacak adayların benzer pozisyonda en az 5 yıl deneyime sahip olması gerektiğinin altını çiziyor.

Dünyanın en popüler dijital yayın platformu olan Netflix, aralık ayının başlarında gerçekleştirdiği açıklama ile Türkiye’de ofis açma kararı verdiklerini duyurmuştu. Hatta konuyla ilgili olarak bizzat Netflix'in Kurucusu ve eş CEO'su Reed Hastings tarafından yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verilmişti:

“Muhteşem bir şehir olan İstanbul'da ofis açacak olmak bizi gururlandırıyor. Türkiye'ye yönelik bağlılığımızı net bir şekilde ortaya koyan bu karar, dünyanın dört bir yanında keyifle izlenecek daha fazla Türk yapımı üretmemize katkı sağlayacak. Türkiye'deki 3 milyonu aşkın üyemize ve tüm paydaşlarımıza destekleri için teşekkür ederiz.”

Netflix: En parlak yetenekleri aramaya devam ediyoruz

Görünen o ki Netflix, İstanbul’da açağı ofis ile ilgili çalışmalarını bir sonraki aşamaya taşımış durumda. Zira iş ilanlarını paylaştığı Netflix Jobs adlı web sitede yeni bir ilan yayınlayan Netflix, İstanbul’daki ofisi için bir yönetici aradığını duyurdu. Netflix, söz konusu iş ilanının açıklamasında, “Netflix genişledikçe, en iyi ve en parlak yetenekleri aramaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Netflix, ekibine katılacak yöneticinin göreviyle ilgili olarak ise “EMEA’daki (Avrupa, Ortadoğu ve Afrika) genişlememizi desteklemek için deneyimli bir yönetici arıyoruz. EMEA Kurumsal Gayrimenkul, İşyeri ve Güvenlik ekibinin bir parçası olacak kişi, İstanbul'daki ofisin yönetiminde kilit bir rol oynayacak” açıklamasında bulunuyor.

Netflix’in açıklamasına göre söz konusu pozisyona başvuracak adayların benzer pozisyonda en az 5 yıl deneyime sahip olması; sosyal ilişkilerde başarılı ve iyi bir ekip çalışanı olması; motivasyonu yüksek, proaktif ve küçük ya da büyük herhangi bir sorun için çözüm üretmekten korkmayan; ofisin ihtiyaçlarına karşılık verebilen program çözme becerileri yüksek kişiler olması gerekiyor.

Netflix’in İstanbul ofisine dahil edeceği yeni yöneticinin şirketteki rolü ve değerlendirmeye alacağı aday profili ile ilgili iş ilanına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.