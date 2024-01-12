Netflix'in Yeni Türk Filmi "Kül"den İlk Fragman Paylaşıldı

Netflix, yakın bir gelecekte yayımlayacağı yeni Türk filmi Kül için ilk fragmanı paylaştı. Funda Eryiğit ve Mehmet Günsür gibi isimlerin yer aldığı film, dikkat çekecek gibi görünüyor.

Dünyanın en popüler çevrim içi dizi ve film platformu Netflix, Türk yapımı içeriklerine devam ediyor. Bu bağlamda; platform, çok yakında yeni bir film ile karşımıza çıkacak. "Kül" isimli yapım, seyircilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Peki Kül, neler sunuyor? Filmin konusu ne? Hangi oyuncular bulunuyor?

Kül konusu:

Netflix, Kül'ün konusunu şöyle açıkladı:

Evli ve varlıklı bir kadın, basılmamış bir romanı okumaya başlar. Ancak baş döndürücü fanteziler, tehlikeli bir yasak aşka dönüşerek kadının hayatını darmadağın eder.

Kül oyuncu kadrosu:

Alperen Duymaz, Funda Eryiğit ve Mehmet Günsür'ü başrol olarak gördüğümüz filmde; Nur Sürer, Yıldıray Şahinler, Gökçe Eyüboğlu, Seda Türkmen, Canan Atalay, Selin Vardarlı ve Abdullah Burak Kaya gibi isimleri görüyoruz.

Kül yayım tarihi:

Netflix tarafından paylaşılan fragmandaki bilgiye göre yeni film, 9 Şubat'ta Netflix aboneleriyle buluşacak.

Kül fragmanı: