Netflix'in Yeni Türk Filmi "Kül"den İlk Fragman Paylaşıldı

Dünyanın en popüler çevrim içi dizi ve film platformu Netflix, Türk yapımı içeriklerine devam ediyor. Bu bağlamda; platform, çok yakında yeni bir film ile karşımıza çıkacak. "Kül" isimli yapım, seyircilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor.
Peki Kül, neler sunuyor? Filmin konusu ne? Hangi oyuncular bulunuyor?
Kül konusu:
Netflix, Kül'ün konusunu şöyle açıkladı:
Evli ve varlıklı bir kadın, basılmamış bir romanı okumaya başlar. Ancak baş döndürücü fanteziler, tehlikeli bir yasak aşka dönüşerek kadının hayatını darmadağın eder.
Kül oyuncu kadrosu:
Alperen Duymaz, Funda Eryiğit ve Mehmet Günsür'ü başrol olarak gördüğümüz filmde; Nur Sürer, Yıldıray Şahinler, Gökçe Eyüboğlu, Seda Türkmen, Canan Atalay, Selin Vardarlı ve Abdullah Burak Kaya gibi isimleri görüyoruz.
Kül yayım tarihi:
Netflix tarafından paylaşılan fragmandaki bilgiye göre yeni film, 9 Şubat'ta Netflix aboneleriyle buluşacak.
Kül fragmanı: