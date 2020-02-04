Dünyanın önde gelen çevrimiçi yayın platformlarından Netflix, sevilen video oyunu Resident Evil’ın canlı aksiyon uyarlamasını yapmak için kolları sıvadı. İlk sezonu sekiz bölümden oluşacak olan dizi, bu yaz prodüksiyona girecek.

Castlevania ve The Witcher gibi adaptasyonları ile büyük başarı yakalayan Netflix, bu kez de Capcom'un efsanevi korku oyunu serisi Resident Evil uyarlaması üzerinde çalışıyor. Projeye dair ilk haberler, geçtiğimiz yılın ocak ayında gün yüzüne çıkmıştı. Sessiz ve derinden ilerleyen proje, bugün itibarıyla kendini biraz da olsa açık etti.

The Witcher’ın hayran sitesi Redanian Intelligence’ın aktardığına göre, Resident Evil dizisinin ilk sezonu sekiz bölümden oluşacak. 2021 yılında yayınlanması beklenen dizi, bu yaz prodüksiyona girecek. Merak uyandıran projeye dair haberler bunlarla da sınırlı değil.

Ortaya çıkan bilgilere göre efsanevi korku oyununun Netflix uyarlaması, Resident Evil serisinin ana karakterlerinden Albert Wesker'in kız kardeşleri ve kızları Jade ve Billie Wesker'in hikayesini izleyecek. Önceki söylentiler, Netflix’in Resident Evil evrenini genişletmeyi ve mevcut mitolojiyi derinleştirmeyi planladığı yönündeydi.

ABD’li şirketten projeye dair henüz resmi bir açıklama gelmiş değil. Dolayısıyla hem hikaye hem de oyuncu kadrosu hakkında hala kesin bilgilere sahip değiliz. İlk kez 1996 yılında yayınlanan Resident Evil oyunu, kısa zamanda korku evreninin kült yapımlarından biri olmayı başarmıştı.

Daha önce beyaz perdeye uyarlanan efsane yapım, altı filmlik seri sonucunda dünya çapında toplam 1,2 milyar dolar gişe hasılatı elde etmişti. Resident Evil’ın Netflix uyarlamasına ilişkin yeni bilgiler açığa çıktığı takdirde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.