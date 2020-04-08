Dünya genelinde 190’dan fazla ülkede faaliyet gösteren Netflix, geçtiğimiz günlerde bünyesine yeni bir yapım daha dâhil etmişti: Tiger King. 7 bölümden oluşan belgesel, ilk 10 gün içerisinde 34 milyondan fazla izleyiciyi kendisine çekmeyi başardı.

Dünyanın en popüler dizi, film ve belgesel yayın platformu olan Netflix, her geçen gün kataloğuna yeni yapımlar eklemeye devam ediyor. Platforma eklenen bu yapımlardan bazıları kısa bir süre içerisinde gözden kayboluyor bazıları ise inanılmaz izleyici rakamlarına ulaşmayı başarıyor.

Netflix’in bünyesine eklediği yeni yapımlardan bir tanesi de Tiger King: Murder, Mayhem and Madness (Kaplan Kral: Cinayet, Kargaşa ve Delilik) oldu. İlk sezonu 7 bölüm olarak yayınlanan belgesel, olağanüstü bir izleyici sayısına ulaşmayı başardı.

Tiger King: Murder, Mayhem and Madness

Nielsen tarafından yapılan ölçümlere göre Tiger King belgeselini ilk 10 gün içerisinde 34 milyonda fazla kişi izledi. Stranger Things’in 2. sezonunu ise 31,2 milyon kişi izlemişti. Nielsen, dakika başına ortalama 19 milyon izlenme gerçekleştiğini de açıkladı.

Tiger King, bu devasa izleyici sayılarına bir günde ulaşmadı. Belgesel, yayınlandığı ilk gün sadece 741 bin izleyici tarafından tercih edildi. Ancak belgeselin içerisindeki birbiriyle bağlantılı olaylar, sosyal medya paylaşımları gibi etkenlerin hepsi bir araya gelince belgesel bir anda platformun en çok izlenen yapımlarından biri haline geldi.

Ayrıca geçtiğimiz günlerde sizlere aktardığımız bir haberimizde, mart ayında Netflix’te en çok izlenen 10 yapımı paylaşmıştık. Tiger King: Murder, Mayhem and Madness da o listede 8. sırada yer alıyordu. Listenin tamamı ise şu şekildeydi:

Love is Blind Elite Crash Landing on You Sex Education Stranger Things I Am Not Okay with This The Trials of Gabriel Fernandez Tiger King: Murder, Mayhem and Madness Money Heist Better Call Saul

Peki siz Tiger King: Murder, Mayhem and Madness’ı izleyen 34 milyondan fazla izleyiciden birisi misiniz? Belgeseli izlediyseniz yapımla ilgili fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.