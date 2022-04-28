Türkiye'de siber saldırı haberleri son dönemde iyice yoğunlaşmaya başlarken bir 'hacker', bilgilerini ele geçirdiği gazetecileri içine aldığı bir WhatsApp grubu kurarak haraç istedi. Hackerın grupta kullandığı dilse olayı trajikomik hale getirdi...

Yaklaşık iki hafta önce Türkiye, e-Devlet verilerinin sızdırıldığı iddialarıyla büyük bir panik yaşamıştı. İddialar, İçişleri Bakanlığı tarafından yalanlanmış, bu iddiayı gündeme getiren gazetecilerden İbrahim Haskoloğlu tutuklanmış ve bazı kesimler, sızdırılan verilerin e-Devlet’ten değil, daha önce yapılan saldırılarla birçok kurum ve kuruluştan sızdırılan verilerin birleştirilmiş bir hali olduğunu öne sürmüştü.

Bu konudaki tartışmalar sürerken, siber saldırılarla ortaya çıkan kişisel bilgilerle bazı kişiler, ünlülere de ulaşmaya başlamıştı. İddialarla aynı günlerde gazeteci Fatih Portakal’dan bu yönde bir paylaşım gelirken bugün, onlar arasına yenileri katıldı. Gazeteci Nevşin Mengü, yaptığı paylaşımda ünlü isimlerin olduğu bir WhatsApp grubuna alındığını gösterdi. Sözde hacker’ın söyledikleriyse dikkat çekiciydi.

"Nasıl olsa devlet bir şey yapmıyor diye dayımı ekledim"

“Haraç kestiğim ünlüler” adlı bir WhatsApp grubu kuran hacker, paylaştığı mesajlarda ellerinde vesikalık fotoğraf ve ev adresi gibi kişisel bilgilerin olduğunu, bilgilerin yayılmadan silinmesi için 1 Ethereum talep ettiklerini söyledi. Rusya Federasyonu alan koduna sahip bir telefondan Rus merkezli bir hacker grubunun üyesi olduğu düşünülen hacker, sonraki mesajlardaysa gruba Fatih Portakal’ı ekledi. Fatih Portakal, İsmail Saymaz, Cüneyt Özdemir ve kripto para sektörünün tanıdık ismi Eylem Cülcüloğlu gibi isimlere de ulaşan hackerın söyledikleriyse rahatlığını gösterdi...

Söz konusu verilerin nereden elde edildiği bilinmezken, hackerın gruba yazdığı mesajlar olayı trajikomik bir hale soktu. Olay hakkında daha fazla detay bulunmazken, sosyal medya da hackerın rahat tavrını konuştu: