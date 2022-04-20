Geçtiğimiz hafta Gazeteci İbrahim Haskoloğlu’nun gündeme getirdiği e-Devlet verilerinin ele geçirildiği iddiası gündemde kalmaya devam ediyor. Haskoloğlu’nun gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından açıklamada bulunan Fatih Portakal da kişisel verilerinin korsanlar tarafından, kendisine gönderildiğini açıkladı.

Siber güvenlik araştırma şirketi DarkTracer’ın 7 Nisan’da yayınladığı rapora göre 2022’nin ilk 3 ayında kullanıcılara bulaşan bir trojan virüsü; e-Devlet’e giriş ekranından 15 bin 313, EBA giriş ekranından 15 bin 313 kişinin verileri ele geçirmişti. Ancak takip eden süreçte korsanların verileri ele geçirmek için sadece virüs kullanmadıkları, e-Devlet veri tabanına bir vatandaş kadar rahat ulaşıp diledikleri kişinin bilgilerini sorguladıkları iddia edilmişti.

Bu iddianın kökeni ise Gazeteci İbrahim Haskoloğlu’nun Twitter’da yaptığı bir paylaşıma dayanıyordu. Haskoloğlu, korsanların kendisine ulaşıp kişisel bilgilerini gönderdiği ve ailesini tehdit ettiği mesajları, sahte olduğu rahatlıkla anlaşılabilecek kimlik görüntüleri ile paylaşmış, ayrıca korsanların Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MİT Başkanı Fidan’ın da bilgilerini kendisine gönderdiğini belirtmişti. Bu iddiası üzerine Haskoloğlu önce gözaltına alındı, ardından tutuklandı ve ifade verdi.

Gazeteci Fatih Portakal: "Haskoloğlu’nun verileri yayınlaması yanlıştı, tutuklaması da yanlış"

19 Nisan’da Fatih Portakal’a ulaşan İbrahim Haskoloğlu’nun ailesi, genç gazetecinin gözaltına alındığı bilgisini paylaşmış, Portakal da bu bilgiyi Twitter’dan kamuoyuna duyurmuştu. Portakal, bu paylaşımın ardından korsanların kendisine de ulaştığı bilgisini paylaştı.

“Tüm kimlik bilgilerim gönderildi”

Korsanların telefon yoluyla kendisine ulaştığını ifade eden Portakal, konu hakkında savcılığa başvurduğunu belirterek konunun ciddiyetini vurguladığı bir açıklamada daha bulundu:

e-Devlet’in hacklendiği iddialarına dair ulaşabildiğimiz tüm bilgileri aşağıdaki videoda açıkladık: