Lil Nas X ile MSCHF'in ortak ürünü olarak piyasaya sürülen Satan adlı ayakkabılar, üzerinde bulunan dini ve şeytani semboller nedeniyle hem büyük ilgi görmüş hem de tepki çekmişti. Nike, söz konusu ayakkabıların izni olmadan piyasaya sürüldüğü gerekçesiyle MSCHF'e dava açtı.

Amerikalı ünlü rapçi Lil Nas X ile tasarımlarıyla viral olmayı başaran “tuhaf” ürünleriyle bilinen MSCHF adlı bir şirket, kısa süre önce Nike’ın Air Max 97 adlı ayakkabı modelini özelleştirerek tabanında bir damla insan kanı dahi bulunan “Satan” (şeytan) model ayakkabılarını duyurmuştu.

Üzerinde bronz bir pentagram, ters haç gibi tartışmaya açık figürler bulunan; şeytanın sayısı olarak bilinen “666” adet üretilen ve 1.018 dolar fiyat etiketi belirlenen Satan adlı ayakkabıların tabanında kırmızı mürekkep ile birlikte bir damla insan kanı bulunuyordu. Ayakkabılar, satışa çıktıktan bir dakika sonra tükenmiş olsa da bu ilginç tasarım, Lil Nas X ve MSCHF’in başını ağrıtacak gibi görünüyor.

Söz konusu ayakkabı modelinin asıl sahibi olan Nike, markalarının izinsiz bir şekilde ticari bir üründe kullanıldığı gerekçesiyle New York Doğu Bölgesi Mahkemesi’ne başvurdu. Satışların durdurulmasını isteyen Nike, MSCHF’in ürünlerinde Nike logosunu kullanmasının da yasaklanmasını istedi.

Satan adlı ayakkabıların MSCHF ile kendi markası arasında hatalı bağlantı kurulmasına neden olabileceğini ifade eden Nike, bu nedenle ayakkabıların piyasadan çekilmesini talep etti. Ayakkabılar, satışa sunulduktan sonra büyük bir ilgiyle karşılaşsa da bir yandan da üzerindeki dini semboller nedeniyle tepki çekmişti.

Nike, Adidas, Puma gibi markalar her ne kadar giyilebilir teknolojiyi ayakkabılarına entegre etmeye çalışıyor olsalar da "aykırı" tasarımlar hala daha falza ilgi çekiyor.