Bir kullanıcı, orijinal Nintendo Switch konsolunda iPhone'ların işletim sistemi iOS'i çalıştırmayı başardı. İşte şaşırtıcı deneyin detayları.

Nintendo Switch 2 çıkmasıyla artık biraz geride kalmaya başlayan ancak yıllardır dünyanın en çok satan konsolları arasında üst sıralarda yer alan orijinal Nintendo Switch, ilginç bir durumla gündeme geldi. Öyle ki bir yazılımcı, orijinal Nintendo Swtich konsolunda iOS çalıştırmayı başardı.

“Patrosi73” kullanıcı ismine sahip bu kişi, X üzerinden yaptığı paylaşımda Switch’te iPhone’ların işletim sistemi iOS’i çalıştırmayı başardığını ifade etti. Kullanıcı, daha sonrasında ise “Dünyanın en yavaş iPhone’uyla tanışın” ifadelerini kullanarak cihazın çok yavaş olduğu vurgusunu yaptı.

QEMU emületörüyle yapıldı

iOS’in cihazda öyle nasıl çalıştırıldığının çok fazla detaylı açıklaması bulunmuyor. Kullanıcı sadece QEMU ismi verilen açık kaynaklı bir emülatörü kullanarak 2 günlük bir uğraşın ardından bunu başardığını ifade etmiş. Yazılımın hangi sürümünün çalıştırıldığı konusunda bir bilgi yok ancak yorumlara göre basitleştirilmiş bir sürüm değil, direkt olarak tam bir iOS yüklenmiş. Bu da etkileyiciliğini artırıyor.

Tabii ki işletim sistemi cihazda öyle mükemmel çalışmıyor. Kullanıcının “dünyanın en yavaş iPhone’u” demesi de bu yüzden. Öyle ki Patrosi73’ün aktardığına göre Switch’te iOS’in başlatılması 20 dakika civarında sürüyormuş. Buna ek olarak sık sık sorunlar yaşadığını, uygulamaların zaman aşımına uğrayıp çöktüğünü de eklemiş.

Bu tarz problemlerin yaşanması çok normal çünkü iOS, Switch için tasarlanmadı. Apple donanımı eksikliği, iOS’in Switch’le uyumlu olmaması gibi birçok nedeni olabilir. Yani bunun mümkün olması bile başlı başına büyük bir başarı.