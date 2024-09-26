Nissan, Uzun Yıllardır Ortağı Olan Renault'dan %5 Hissesini Geri Alacağını Açıkladı

1 dk okuma süresi
0
0
0
0
0
Nissan, Renault'dan %5 civarında hissesini geri alacağını duyurdu. Anlaşmanın bedeli 551 milyon dolar civarında olacak.

Dünyanın en önde gelen otomobil şirketlerinden olan Nissan ile Renault, uzun yıllardır ortaklık içindeydi. Normalde Renault, Nissan’ın %43 civarında hissesine sahipti. Ancak geçen yıl duyurulan bir kararla bunun %15 civarlarına düşürüleceği ve iki şirketin birbirlerindeki payların eşitleneceği duyurulmuştu. Bu kapsamda %28 civarında hisse bir Fransız fonuna aktarılmıştı.

Şimdi ise bu konuda yeni bir gelişme yaşandı. Nissan, yeniden yapılanma kapsamında %5 civarında hissesini geri alacağını duyurdu.

Anlaşmanın bedeli 551 milyon dolar olarak açıklandı

Japon otomobil devi tarafından yapılan resmî açıklamaya göre hisseler, Fransız fonunda tutulan hisselerden alınacak. Anlaşmanın değerinin ise 551 milyon dolar civarında olduğu belirtiliyor. Alınacak hisse sayısı ise 195 milyon 473 bin 600 olarak açıklandı.

Renault ise hisse satın alımına dair yaptığı açıklamada anlaşmanın finansal açıdan kendisi için yararlı olacağını belirtti. Buna göre şirket, 551 milyon dolar civarındaki nakit girişinin borçlarını azaltma ve yatırıma uygun kredi notu seviyesine gelmeye yardımcı olacağını düşünüyor.
İLGİLİ HABER

Tasarımı Yenilenen 2025 Model Renault Captur Türkiye'de: İşte Fiyatı

Bu hamle, iki otomobil devi arasındaki ittifakın yeniden yapılanma planlarının bir parçası. Şirketler, daha küçük ancak iki tarafa daha faydalı olacak bir ortaklık oluşturmayı planlıyor.
İLGİLİ HABER

Çoğu Kişinin Anlam Veremediği Renault Logosunun Tahmin Edilmesi Güç Anlamı

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
Kaynak : https://global.nissannews.com/en/releases/240926-02-e
0
0
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
0
0
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler