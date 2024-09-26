Nissan, Renault'dan %5 civarında hissesini geri alacağını duyurdu. Anlaşmanın bedeli 551 milyon dolar civarında olacak.

Dünyanın en önde gelen otomobil şirketlerinden olan Nissan ile Renault, uzun yıllardır ortaklık içindeydi. Normalde Renault, Nissan’ın %43 civarında hissesine sahipti. Ancak geçen yıl duyurulan bir kararla bunun %15 civarlarına düşürüleceği ve iki şirketin birbirlerindeki payların eşitleneceği duyurulmuştu. Bu kapsamda %28 civarında hisse bir Fransız fonuna aktarılmıştı.

Şimdi ise bu konuda yeni bir gelişme yaşandı. Nissan, yeniden yapılanma kapsamında %5 civarında hissesini geri alacağını duyurdu.

Anlaşmanın bedeli 551 milyon dolar olarak açıklandı

Japon otomobil devi tarafından yapılan resmî açıklamaya göre hisseler, Fransız fonunda tutulan hisselerden alınacak. Anlaşmanın değerinin ise 551 milyon dolar civarında olduğu belirtiliyor. Alınacak hisse sayısı ise 195 milyon 473 bin 600 olarak açıklandı.

Renault ise hisse satın alımına dair yaptığı açıklamada anlaşmanın finansal açıdan kendisi için yararlı olacağını belirtti. Buna göre şirket, 551 milyon dolar civarındaki nakit girişinin borçlarını azaltma ve yatırıma uygun kredi notu seviyesine gelmeye yardımcı olacağını düşünüyor.

Bu hamle, iki otomobil devi arasındaki ittifakın yeniden yapılanma planlarının bir parçası. Şirketler, daha küçük ancak iki tarafa daha faydalı olacak bir ortaklık oluşturmayı planlıyor.