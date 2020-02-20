Son zamanların en popüler konularından birisi olan 5G teknolojisi, yalnızca telefonlar için geliştirilmiyor. 5G; sağlık sektörü, madencilik gibi alanlarda da kullanılmaya başlanıyor. Bunun farkında olan Nokia, dünyanın ilk 5G teknolojisiyle oluşturulan demiryolunu inşa ediyor.

5G’nin gelişimi şu an oldukça hızlı gerçekleştiriyor ve bu teknoloji, yavaş yavaş farklı sektörlere de taşınıyor. 5G teknolojisinin akıllı telefonların ötesinde de kullanılmaya başlanmasıyla birlikte yeni iş alanları doğdu. Bilim insanları, 5G teknolojisinin telefonun dışında ulaşımda, sağlık sektöründe, madencilikte vb. alanlarda kullanılması gerektiğini söylüyor.

Kısa süre önce Nokia, Almanya’nın Hamburg şehrinde Deutsche Bahn adlı firmayla ile iş birliği yaptığını duyurdu. Her iki şirket de otomatik demiryolu operasyonları için dünyanın bağımsız 5G ilk sistemini geliştirmekten sorumlu olacak. Nokia, yaptığı basın toplantısında şu açıklamalara yer verdi:

"Hamburg Dijital Hafif Raylı Sistem projesi, Alman Federal Demir Yolları'nın son derece önem verdiği bir konu. Dijital demir yolu operasyonları için 5G'nin en erken uygulamalarından birisini yapmaya hazırlanıyoruz. Ancak, 5G'nin demir yolu taşımacılığında uygulanması, Nokia için yeni bir fikir değil. Bir süredir bu fikri düşünüyorduk."

"Hamburg Dijital Hafif Raylı Sistem" projesinin, 2021 yılında tamamlanması planlanıyor. 21 km uzunluğundaki Hafif Raylı Sistem hattında tamamen otomatik tren sürüşleri gerçekleştirilecek. Son çalışmalar, Nokia'nın 5G ağı üzerinden tren kontrol bilgilerinin iletilmesini ve boş trenlerin, insansız bir şekilde yönetilmesi ile ilgili olacak. Dijital trenler, Nokia'nın 5G ağı üzerinden kontrol merkezi ile ilgili verileri paylaşacak.

5G teknolojisi nedir?

5G teknolojisini daha önceki yazımızda detaylı olarak anlatmıştık. Kısaca bahsetmek gerekirse 5G teknolojisi, 4G LTE’nin çok daha hızlı ve stabil bir versiyonu olarak karşımıza çıkacak. Normal bir 4G bağlantısında 100 Mbps mobilde, 1 Gbps ise Wi-Fi hızlarına çıkılabiliyor. Bu oran 5G’de mobilde 10Gbps, Wi-Fi'de ise 20 Gbps’e kadar yükselecek.