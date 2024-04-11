HMD Global, Nokia markalı üç telefonunun yenilenmiş versiyonlarını duyurdu. Bu telefonlar, Nokia 6310, Nokia 5310 ve Nokia 230 olarak karşımıza çıktı.

Nokia markalı telefonlar üretmeye devam eden HMD Global, düzenlediği bir etkinlikte yeni telefonlarını duyurdu. Yeni telefonlar Nokia 6310, Nokia 5310 ve Nokia 230'un yenilenmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıktılar. Peki bu telefonlar, tüketicilere neler vadediyor? Gelin HMD Global'in yeni akıllı telefonlarına yakından bakalım.

Nokia 6310

Nokia 6310, 2021 yılında duyurulan modelle hemen hemen aynı. Ancak yenilenen versiyonda USB Type-C girişi ve 1.450 mAh kapasiteli batarya bulunuyor. 2.8 inç boyutlu bir ekrana sahip olan tuşlu telefon, LED flaşlı VGA kameraya ev sahipliği yapıyor.

Nokia 5310

Nokia 5310 ise 2.8 inç boyutlu bir LCD ekrana ev sahipliği yapıyor. Unisoc 6531F işlemcisinden güç alan telefon, USB Type-C girişi ile şarj edilen 1.450 mAh kapasiteli bir bataryaya ev sahipliği yapıyor. Telefonun her iki yanında da müzik kontrolü için hazırlanmış butonlar bulunuyor.

Nokia 230

Daha önce 2015 yılında piyasaya sürülen Nokia 230, tasarım açısından değişmedi. 2.8 inç boyutlu ekran ve 2 MP arka kamera, önceki model ile aynı. HMD Global, bu modelde de 1.450 mAh batarya ve USB Type-C bağlantısına yer verdi. Telefonda ayrıca 3,5 mm kulaklık girişi bulunuyor.

HMD Global, yeni Nokia telefonlarının fiyatlarına ilişkin bir açıklama yapmadı. Telefonların hangi ülke pazarlarında piyasaya sürüleceği de şimdilik belli değil.