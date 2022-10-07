Nokia 8800’ın Kulaklara Şaka Gibi Gelen Özellikleri

Nokia'nın 2007 yılında iki farklı segmentte ürettiği Nokia 8800 modeli, zamanın en pahalı telefonu haline gelmeyi başarmıştı. Zaten oldukça lüks bir görünüme sahip telefon, Sirocco modeli ile üst düzey yöneticilerin gözdesi haline gelmişti. Biz de sizler için Nokia 8800 özellikleri ve tüm detaylarıyla birlikte ele aldık.

2000’li yılların başlarında üretilen ve farklı tasarımlarıyla, göze çarpıcı detaylarıyla ön plana çıkan telefonların çoğunda Nokia’nın imzası bulunuyor. Kızaklı klavyeler, özel multimedya tuşları ve daha birçok dönemin enteresan telefonları Nokia tarafından tanıtıldı. Bunlardan bir tanesi de, kızaklı tasarımıyla mutlaka aklımızın bir köşesine yer edinmiş Nokia 8800 modeli.

Nokia’nın özel tasarıma sahip telefonlarından bir tanesi olan Nokia 8800, 2007 yılının sonunda tanıtıldı. Nokia, o dönem farklı tasarımlarda telefon üretmesiyle popülerdi ve tüm dünya genelinde oldukça fazla kullanıcısı bulunuyordu. Nokia hayranlarının oldukça fazla olduğu ülkelerden bir tanesi ise Türkiye. Nokia 8800, kızaklı bir klavye tasarımına sahip olmakla birlikte ikiye ayrılıyordu. Bunlardan bir tanesi tüm kullanıcılara hitap eden Arte modeli, bir diğeri ise daha premium bir görünüme sahip Sirocco modeli. Yani Nokia, o dönemlerde bile görünüme oldukça önem verdiğini bu tarz detaylarla gösteriyordu. Gelin hep birlikte Nokia 8800 özellikleri ve tüm detaylarıyla birlikte inceleyelim.

Nokia 8800 özellikleri:

2 inç ekran

Nokia 8800, dokunmatik olmayan bir telefona göre oldukça ideal boyutlara sahip. 2 inç büyüklüğünde bir ekran barındıran telefon, 240 x 320 piksel ekran çözünürlüğüne ve 200 ppi ekran yoğunluğuna sahip. OLED ve 16 milyon renge sahip bu ekran, üzerindeki cam sayesinde tamamiyle çizilmeye dayanıklı bir yapıya sahip.

3.15 megapiksel kamera

8800 modeli, tek bir arka kamerayla satışa sunuldu. 3.15 megapiksel çözünürlüğünde ve 480p 15 FPS video kaydı yapabilen bu kamera, 2007 yılında üretilmiş bir tuşlu telefona göre oldukça yeterli. Bu kamera teknolojisini günümüz ile karşılaştırmamız gerekirse, Samsung Galaxy S20 Ultra modeli 108 megapiksel bir ana kameraya sahip. Aradaki 15 yıllık sürede oldukça şey değişmiş gibi duruyor.

1000 mAh batarya

Bugün 1000 mAh gibi düşük bir batarya kapasitesine sahip, günümüz teknolojisine uygun bir akıllı telefon bulmak oldukça zor. Kullandığımız programlar ve akıllı telefonların sürekli elimizde olması, bizleri daha yüksek kapasiteye sahip bataryalar kullanmaya zorluyor. Bundan 15 yıl önce ise, Nokia 8800 yalnızca 1000 mAh kapasitesinde bir batarya ile tanıtıldı. Her ne kadar günümüzde oldukça az gibi görünse de, o dönemlerde üretilen bir tuşlu telefon için fazlasıyla yeterliydi. Hatta bu batarya toplamda 300 saat ekran süresi ve 3 saat boyunca aralıksız telefonda konuşma fırsatı sunuyordu.

Özel üretim Sirocco modeli

Nokia, 8800 modelini iki farklı türde üretti. Birincisi Arte olarak adlandırdığı, daha uygun fiyatlı ve tüm kullanıcı gruplarına hitap eden model. Bir diğeri ise, tamamiyle özel hazırlanmış, kendine özgü kaplaması ve kutusu bulunan Sirocco modeli. O dönemler piyasadaki en pahalı Nokia modeli olarak bilinen Nokia 8800 Sirocco, safir koruyucu cam ve parlak çelik bir tasarıma sahipti. Parlak çelikten yapılmış gövdesi, ona oldukça lüks bir hava katıyordu. Üstelik Sirocco modelinin özel olması, yalnızca dış tasarımda da değildi. Eğer bir Sirocco modeline sahipseniz, kutu içeriğinde size özel donanımlar da veriliyordu. Üstelik, Nokia 8800 Sirocco sahipleri özel zil sesleri ve arayüz temalarına sahiptiler.

Sirocco modeli, Arte modeline göre kat kat pahalıydı. Oldukça lüks segment olan telefon, o dönemler oldukça önemli iş adamları tarafından satın alınıyordu. Arte modeline göre kaplaması dolayısıyla 1 mm daha kalın olan Sirocco, tasarımı dolayısıyla microSD kart girişi bulundurmuyor.

150 gr ağırlık

Oldukça minimal boyutlara sahip Nokia 8800, 150 gram ağırlığında. Telefon her ne kadar küçük olsa da, kasa dolayısıyla ağırlığını hissettirebiliyor. 109 mm uzunluğa ve 45.6 mm genişliğe sahip telefonun kalınlığı ise 14.6 mm. Bu kalınlık, yukarıda da bahsettiğimiz gibi Sirocco modelinde 1mm daha da artıyor. Bu da, Sirocco’nun premium kasasından kaynaklanıyor.

İndirilebilir oyunlar

Nokia 8800, her ne kadar küçük gibi dursa bile özellikleri ile ön plandaydı. Eğer bir Nokia 8800 sahibiyseniz, telefonunuza oyun indirebilme konforuna sahiptiniz. Bununla birlikte, telefon Java MIDP 2.0’ı destekliyordu.

Özel kutu tasarımı

Nokia 8800 Sirocco, oldukça özel bir kutu ile geliyor. Özel bir tasarıma sahip bu kutu içeriğinde şunları kapsıyor:

Nokia 8800 Sirocco

Kulaklık

Özel deri taşıma kılıfı

Kablosuz kulaklık

Temizlik bezi

İki adet pil

Şarj standı

Sert bir kartondan üretilen bu kutunun üzerinde, metal bir plakanın üzerine yazılmış Nokia 8800 yazısı ile karşılaşıyoruz. Nokia 8800 Sirocco, premium bir telefon olduğunu henüz daha kutu tasarımından bile hissettirmeye başlıyor. Kutuyu açtığınızda, kullanabileceğiniz iki adet kulaklık sunuluyor. Bunlardan bir tanesi kablolu, bir diğeri ise kablosuz. Yani, Nokia bu telefonu alacak insanların nelere ihtiyacı olabileceğini tahmin ederek bir kutu içeriği hazırlamış diyebiliriz. Bununla birlikte, oldukça kaliteli bir tasarıma sahip Nokia 8800 Sirocco’nun kasası zarar görmesin diye özel bir deri taşıma kılıfı da kutu içeriğinde sizlere geliyor. Nokia 8800 Sirocco, diğer telefonlara nazaran özel bir şarj standına sahipti. Telefonunuzun rengiyle uyumlu olan bu şarj standı, 8800 Sirocco’nuzun şarj olması için özel bir alan yaratıyordu.

1000 kişiye kadar kaydedilebilir telefon rehberi

1 GB depolamaya sahip Nokia 8800 rehberine maksimum 1000 kişi kaydedebilirdiniz. Bununla birlikte, telefon sizin için 20 gelen çağrı, 20 giden çağrı ve 20 cevapsız çağrıya kadar kayıt yapabiliyordu. Nokia 8800 herhangi bir SD kart ile desteklenemediği için depolama tarafında oldukça sınırlı.

Nokia’nın hem normal kullanıcılar, hem de premium kullanıcılar için ürettiği telefonu Nokia 8800’ı tüm detaylarıyla birlikte inceledik. Nokia 8800 özellikleri ve tüm kullanıcılara hitap edebilmesi ile dönemin en popüler ve Sirocco modeli sayesinde en pahalı telefonlarından bir tanesiydi. Siz daha önce Nokia 8800 modelini kullandınız mı? Eğer kullandıysanız deneyimlerinizi ve anılarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın!