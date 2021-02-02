Nokia, dikkat çekici bazı özelliklere sahip yeni kablosuz kulaklığı Professional P3600'ü duyurdu. Şirket, yeni kulaklığının fiyatını ise açıklamadı.

Finli teknoloji şirketi Nokia, yeni tam kablosuz kulakiçi kulaklık modeli Nokia Professional True Wireless Earphones P3600’ü sessiz sedasız duyurdu. Henüz kulaklıklar ile ilgili çıkış tarihi ya da fiyat gibi bilgilere sahip olmasak da pek çok özelliği Nokia’nin resmi web sitesinde listelenmiş durumda.

Nokia’nın ses donanımları lisans sahibi RichGo tarafından tasarlanan ve üretilen Nokia Professional True Wireless Earphones P3600, kulaklık başına yalnızca 4,6 gram hafifliğe sahip ve buna rağmen sahip olduğu bataryalar ile 6 saat kesintisiz müzik deneyimi sunabiliyor.

Nokia Professional P3600, kompakt tasarımıyla dikkat çekiyor

Bluetooth 5.2 destekli olarak karşımıza çıkan kulaklıklar, 10W çıkış gücü ile kullanıcılara yeterli yükseklikte ses deneyimi sunabiliyor. Alüminyum bir şarj kutusu ile gelen Nokia Professional P3600, kutunun 400 mAh bataryası ile birlikte toplamda 18 saat şarj ömrü sunuyor.

Aktif gürültü önleme özelliği ile yalnızca dinlediğiniz müziğe odaklanabilmenizi sağlayan kulaklık, Ambiyans Modu ile ise çevredeki seslerden haberdar olabilmenizi sağlıyor. Çift ses sürücüsüyle gelen Nokia Professional P3600, Clear Voice Capture teknolojisi ile görüşme seslerini daha net hale getiriyor.

Önceki nesil BH-405 modeli ile karşılaştırıldığında aktif gürültü engelleme ve çevre seslerini dinleme gibi özellikler sunan P3600, buna karşın IPX7 suya karşı koruma ve 600 mAh kutu bataryasından feragat ediyor. Haberimizin başında da aktardığımız gibi Nokia, yeni kulaklıklarının fiyatını henüz açıklamış değil.