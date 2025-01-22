Telefon Pazarının %50’sini Elinde Tutan Nokia, Birkaç Çalışanının Lafını Umursamadığı İçin Tahtını iPhone’a Nasıl Kaptırdı?

3 dk okuma süresi
5
0
0
0
0
Bir zamanlar telefon sektörünü elinde tutan Nokia, iPhone çıktığında ekibinden 9 kişiyi dinleseydi her şey çok daha farklı olabilir, belki piyasadan çekilmek zorunda kalmayabilirdi.

Apple’ın geçmişiyle ilgili zaman zaman dedikodular gün yüzüne çıkıyor. 

Bu sene de, iPhone’un piyasayı domine edeceğine dair endişeleri, daha iPhone ilk çıktığında fark eden ama umursanmayan çalışanlar olduğunu öğrendik. Bakalım, işin aslı astarı neymiş?

iPhone’dan önce Nokia, telefon devleri arasındaydı.

nokia

Nokia’nın telefonlarını hepiniz bilirsiniz. Özellikle 3310’un şöhreti hâlâ konuşulmaya devam ediyor. Hatta belki çoğunuzun bir dönem Nokia telefonu olmuştur.

İşte bir dönem Nokia, telefon piyasasına hükmeden şirketler arasındaydı. Öyle ki, sektörde %50 pazar payına sahipti.

Yalnızca pazar payı da değildi mevzu. Bir dönemler için Nokia, itibar göstergesiydi. Nokia kullanan gençler, diğerlerinden bir adım öndeydi.

Nokia, geleceği öngöremedi.

ilk iphone

Şirketin üst düzey yöneticileri, iPhone’un piyasaya sürülmesinin her şeyi değiştireceğini fark edemedi. Üstelik iPhone’un piyasaya sürülmesinden sonraki gün, şirket içinde bir sunum hazırlayan ekip, uyarıyı yapmıştı. Sunumda şunlar yazıyordu:

"Apple iPhone ciddi bir üst sınıf rakip. iPhone dokunmatik ekran kullanıcı arayüzü, son teknolojiye dair yeni bir standart belirleyebilir. Benzersiz kullanım kolaylığı vaadinde bulunuyor. Harika, kusursuz bir şekilde entegre edilmiş internet uygulamaları. Nokia'nın geri dönüş için dokunmatik kullanıcı arayüzü geliştirmesi gerekiyor. Yeni kullanıcı arayüzü, tüm pazar için üstün kullanıcı deneyimi standartlarını değiştirebilir. Görsel olarak çarpıcı. Kullanıcı arayüzü Nokia için büyük bir güç olmuştur, bu nedenle iPhone'un sunduğu en büyük tehdit olabilir. iPhone, ABD medyasında yerini bulacak. Apple duyurulan fiyat noktasında bu hedefi başarırsa yeni bir üst düzey pazar yaratacak.”

Üst düzey yöneticiler, bu sunumu dikkate almadı.

iphone ve nokia

9 kişilik ekibin hazırladığı bu sunum, pek de bir şey değiştirmedi. Nokia, bildiğinden gitmeye devam etti ve ilk iPhone piyasaya sürüldükten 7 yıl sonra telefon piyasasından çekildi.

nokia ve iphone

Belki de iPhone çıktıktan yalnızca 1 gün sonra yapılan bu sunum dikkate alınsaydı ve harekete geçilseydi her şey çok farklı olabilirdi. iPhone’un rakibi olarak bir de Nokia’yı görebilirdik. Ne dersiniz?

Kaynaklar: 9 to 5 mac

iPhone hakkında daha fazla içeriğe göz atabilirsiniz:
İLGİLİ HABER

iPhone'larda "Tüm Arka Plan Uygulamalarını Kapat" Seçeneğinin Olmamasının Çok Mantıklı Bulacağınız Sebebi
İLGİLİ HABER

Telefonu Sessize Alma Özelliği Diğer Telefonlarda Dokunmatikken iPhone’larda Neden Ekstra Bir Tuş Var?
İLGİLİ HABER

7 Yıl Öncesine Kadar Her Telefonda Mutlaka Bulunan Kulaklık Girişi, Apple Sayesinde Nasıl Bir Anda Hayatımızdan Çıkmıştı?
İLGİLİ HABER

iPhone’larda Neden Hafıza Kartı Yok? Sebeplerini Okuyunca Apple’a Hak Vereceksiniz
İLGİLİ HABER

Birkaç Saniyede Yapacağınız Bu Ayarlar Sayesinde iPhone ile Bir Profesyonel Gibi Fotoğraflar Çekebilirsiniz!
İLGİLİ HABER

Apple ile İlgili Merak Edilen Konuları Cevapladık: Bazılarının Sebebini Steve Jobs Bile Bilmiyor Olabilir!
İLGİLİ HABER

“Kaç Yıllık Apple’cıyım, Ben Bile Bilmiyordum.” Diyeceksiniz: Apple ile İlgili En Çok Merak Edilen Sorular ve Cevapları

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
5
0
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
5
0
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler