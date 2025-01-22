Bir zamanlar telefon sektörünü elinde tutan Nokia, iPhone çıktığında ekibinden 9 kişiyi dinleseydi her şey çok daha farklı olabilir, belki piyasadan çekilmek zorunda kalmayabilirdi.

Apple’ın geçmişiyle ilgili zaman zaman dedikodular gün yüzüne çıkıyor.

Bu sene de, iPhone’un piyasayı domine edeceğine dair endişeleri, daha iPhone ilk çıktığında fark eden ama umursanmayan çalışanlar olduğunu öğrendik. Bakalım, işin aslı astarı neymiş?

iPhone’dan önce Nokia, telefon devleri arasındaydı.

Nokia’nın telefonlarını hepiniz bilirsiniz. Özellikle 3310’un şöhreti hâlâ konuşulmaya devam ediyor. Hatta belki çoğunuzun bir dönem Nokia telefonu olmuştur.

İşte bir dönem Nokia, telefon piyasasına hükmeden şirketler arasındaydı. Öyle ki, sektörde %50 pazar payına sahipti.

Yalnızca pazar payı da değildi mevzu. Bir dönemler için Nokia, itibar göstergesiydi. Nokia kullanan gençler, diğerlerinden bir adım öndeydi.

Nokia, geleceği öngöremedi.

Şirketin üst düzey yöneticileri, iPhone’un piyasaya sürülmesinin her şeyi değiştireceğini fark edemedi. Üstelik iPhone’un piyasaya sürülmesinden sonraki gün, şirket içinde bir sunum hazırlayan ekip, uyarıyı yapmıştı. Sunumda şunlar yazıyordu:

"Apple iPhone ciddi bir üst sınıf rakip. iPhone dokunmatik ekran kullanıcı arayüzü, son teknolojiye dair yeni bir standart belirleyebilir. Benzersiz kullanım kolaylığı vaadinde bulunuyor. Harika, kusursuz bir şekilde entegre edilmiş internet uygulamaları. Nokia'nın geri dönüş için dokunmatik kullanıcı arayüzü geliştirmesi gerekiyor. Yeni kullanıcı arayüzü, tüm pazar için üstün kullanıcı deneyimi standartlarını değiştirebilir. Görsel olarak çarpıcı. Kullanıcı arayüzü Nokia için büyük bir güç olmuştur, bu nedenle iPhone'un sunduğu en büyük tehdit olabilir. iPhone, ABD medyasında yerini bulacak. Apple duyurulan fiyat noktasında bu hedefi başarırsa yeni bir üst düzey pazar yaratacak.”

Üst düzey yöneticiler, bu sunumu dikkate almadı.

9 kişilik ekibin hazırladığı bu sunum, pek de bir şey değiştirmedi. Nokia, bildiğinden gitmeye devam etti ve ilk iPhone piyasaya sürüldükten 7 yıl sonra telefon piyasasından çekildi.

Belki de iPhone çıktıktan yalnızca 1 gün sonra yapılan bu sunum dikkate alınsaydı ve harekete geçilseydi her şey çok farklı olabilirdi. iPhone’un rakibi olarak bir de Nokia’yı görebilirdik. Ne dersiniz?

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