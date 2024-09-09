Norveç, Abur Cubur Reklamlarını Tamamen Yasaklayacak

Norveç, gençlere yönelik hazırlanan sağlıksız gıda reklamlarını yasaklama yoluna gidiyor.

Yılların internet geyiği olan "Ninja Kaplumbağalar hep pizza propagandası yapsın diye yapıldı" hikâyelerini görmüşsünüzdür. Her ne kadar dövüştü tosbağalarımız bu konuda masum olsa da, abur cubur ve fast food tüketimini arttırmak isteyen firmaların çocukları ve gençleri hedef alan kampanyaları bulunuyor.

Bu noktada dikkat çekici bir karar alan Norveç, Avrupa Birliği'ne kıyasla bile oldukça sıkı bazı düzenlemeler talep ediyor. Meclise sunulan taslağa göre şekerleme, dondurma, gazlı içecekler gibi abur cuburların reklamları yasaklanacak. Çocuklara yönelik reklam yasağındaki 13 yaş eşiği 18 yaşına çekilecek.

Diğer yiyeceklere de kategori belirlenecek

Öte yandan diğer gıda üreticileri de bu düzenleme ile birlikte daha ciddi denetim altına alınacak. Yoğurt ve yüksek şeker içeriğine sahip kahvaltılık gevrekler gibi gıdalar da çeşitli kategorilere ayırlacak. Yasanın son hâlini ise kasım ayının sonunda alacağı belirtiliyor.

Norveç Sağlık Bakanı Yardımcısı Usman Ahmad Mushtaq, konuyla ilgili açıklamasında “Sağlıksız yiyecek ve içecekler genel olarak toplumdaki hastalıkların büyük bir bölümünü oluşturuyor. Yasak hem ebeveynler hem de gençlerin kendileri üzerindeki sağlıksız seçimler yapma baskısını azaltmayı amaçlıyor,” ifadelerini kullandı.

Avrupa başta olmak üzere pek çok ülkede, özellikle çocukluk çağında obeziteye karşı ciddi bir çalışma yürütülüyor. Çocukluktaki obezite hayat boyu devam edecek sorunlara neden olabiliyor.