Norveç'te Sekiz Evi Yutan Devasa Toprak Kayması (Video)

Geçtiğimiz günlerde Norveç’in kuzeyinde korkunç bir heyelan gerçekleşti. Finnmark şehrindeki Alta kasabasında gerçekleşen doğa olayında, 610 metre çapındaki toprak parçası, üzerindeki evlerle birlikte denize sürüklendi.

Norveç’in Finnmark şehrinde bulunan Alta kasabasında 610 metre uzunluğunda bir toprak parçası heyelan sonucu denize karıştı. Yerel kaynaklar, olayın saat 15:45'te polise haber verildiğini ve kısa sürede hava ve denizden kurtarma operasyonu başlatıldığını belirtiyor.

Heyelan anına dair kaydedilen videoda, üzerinde evlerin ve kulübelerin olduğu büyük bir toprak parçasının denize doğru sürüklendiği görülüyor. Yerel basına konuşan bir kasaba sakini, büyük bir patlama sesi duyduğunu ve heyelanın farkına vardıktan sonra var gücüyle koşmaya başladığını söyledi.

Korkunç olayda neyseki hiç can kaybı yaşanmadı

Tehlike devam ettiği için bölgeye karadan giremeyen kurtarma ekipleri, deniz ve hava operasyonu ile olaya müdahale etti. Yerel haber kaynaklarının polisten aldığı bilgilere göre, heyelan sırasında kimseye zarar gelmedi. Ayrıca bölgenin tamamen boşaltıldığı da gelen haberler arasında.

Arama-kurtarma operasyonunun başındaki isim olan Sten-Rune Nikolaisen, helikopterle bölgede keşif yaptıklarını ancak hiç kimseye rastlamadıklarını belirtti. Yerel basında çıkan haberlere göre, heyelan yaşandıktan birkaç saat sonra birkaç küçük toprak kayması daha meydana geldi.

Toplam sekiz evin toprak altında kaldığı belirtiliyor

Norveç Su Kaynakları ve Enerji Direktörlüğü (NVE), önümüzdeki birkaç gün daha heyelan riskininin devam edeceğini açıkladı. 610 metre çapında bir toprak parçasının denize sürüklendiği heyelanın çarpıcı görüntülerini aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

Norveç’te yaşanan korkunç heyelanın videosu