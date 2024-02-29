"Hayalet parçacık" olarak adlandırılan nötrinoların gözlemlenebilmesi ve evrenin en önemli bilinmezlerden birinin çözülmesi için 3 milyar dolara bir tünel kazılıyor.

Hayalet parçacık gibi havalı bir lakaba ve çok sayıda bilinmezliğe sahip, nötrino adı verilen bir parçacık bulunuyor. Birkaç yıl önce kaynağı keşfedilen bu parçacığın, Blazar adı verilen ve süper kütleli bir kara deliğin çevresinde dönen, uzaydaki en parlak galaksilerden biri olan bir galaksiden geldiği ortaya çıkmıştı. Bu parçacıkların gözlemlenebilmesi için, 3 milyar dolara dev bir tünel oluşturuluyor.

Nötrinoların sırrı tünelde açığa çıkacak

ABD'de Enerji Bakanlığına bağlı Fermilab tarafından geliştirilen projede, her gün trilyonlarcası bedenimizden geçip gitmesine rağmen farkına bile varmadığımız nötrinoların gözlemlenebilmesi ve sırlarının açığa çıkması için dev bir tünel kazılacak. Ardından da bu tünel, tonlarca sıvı argon ile doldurularak hayalet parçacıkların tespit edilebilmesi sağlanacak.

800 bin ton kayanın çıkarılmasıyla oluşturulan tünel sistemi üç parçadan oluşuyor. 150 metrelik bu tüneller tam yedi katlı bir bina yüksekliğine sahip. Her bir tünelde 17,500 ton sıvı argon bulunacak. Projenin toplam maliyetinin ise 3 milyar doları bulacağı tahmin ediliyor.

Nötrinoların elektrik yükleri bulunmuyor ve bir şeylerle tepkimeye girmeleri de çok nadir gerçekleşiyor. Bilim insanları, bu parçacıkları gözlemleyerek Büyük Patlama öncesinde ne olduğunu ve kara deliklerin nasıl doğduğunu ortaya çıkarmayı amaçlıyor. Dakota ile Illionis arasında nötrino parçacıkları ateşleyecek olan araştırmacılar, tünellerde parçacıkları ve faz dönüşümlerini inceleyecek. Dünya kabuğunun altında yapılacak olan deney sayesinde ölçümler, dışarıdan gelen parçacıklardan etkilenmeyecek.