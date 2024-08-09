Android kullanıcılarının yakından tanıdığı, arayüzünüzü kişiselleştirmeye olanak tanıyan başlatıcı Nova Launcher'dan kötü haber geldi. Çatı şirketi, Nova'nın ekibinin neredeyse tamamını kovdu. Ekipte sadece 1 kişi kaldı.

Cihazınızın arayüzünü kişiselleştirmenize olanak tanıyan Nova Launcher, Android işletim sistemine sahip cihazları kullanan birçok kişinin yakından tanıdığı bir başlatıcıydı. Ancak bugün şirketten üzücü bir açıklama geldi.

Nova Launcher’ı 2022’de satın alan çatı şirketi Branch Metrics, tüm şirkette 100 kişiyi aşkın insanı etkileyen toplu bir işten çıkarma yaptı. Bu karardan neredeyse tüm Nova ekibi etkilendi.

Sadece Nova Launcher’ın kurucusu kaldı

İşten çıkarma sonrasında Nova Launcher’da çalışan 12 kişinin 11’i kovuldu. Sadece kurucusu ve orijinal geliştiricisi olan Kevin Barry’nin işine son verilmedi. Yani Nova Launcher, artık tek kişilik bir ekibe sahip.

Üçüncü taraf başlatıcılar son zamanlarda pek iyi bir dönemden geçmiyorlardı. Google’ın onların sorunsuz çalışmasını sağlayan özellikleri kaldırmasıyla düşüştelerdi. Ancak Nova’nın hep sadık bir kitlesi vardı. Maalesef bugünkü haberler, popüler başlatıcının geleceğinin belirsizliğe düştüğünü gösterdi.

Nova Launcher’a ne olacağını söylemek için çok erken. Sadece Barry’nin kalması, hâlâ devam edebileceğini gösteriyor olabilir. Ancak bunun ne kadar devam edeceği merak konusu. Muhtemelen Branch Metrics de hâlâ ne yapacağına karar vermiş değil. Neler olacağını zamanla göreceğiz.