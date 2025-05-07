Samsung'un One UI 7 ile kullanıma sunduğu Now Bar, One UI 8 ile birbirinden farklı yeni özellikler kazanıyor.

Samsung’un kullanıcı deneyimini zenginleştiren “Now Bar” özelliği, One UI 7 ile ilk kez karşımıza çıkmıştı. Bildirimleri, müzik seçeneklerini ve navigasyonu tek bir yerde sunan bu özellik, Apple’ın Dinamik Ada’sına etkili bir alternatif olarak dikkat çekmişti.

Şimdi ise Samsung’un yaklaşmakta olan One UI 8 güncellemesiyle birlikte Now Bar daha da işlevsel hâle geliyor. X kullanıcısı @Topraks9plus tarafından sızdırılan yeni bir video, One UI 8 ile birlikte Now Bar'a gelecek yeni özellikleri gün yüzüne çıkardı.

One UI 8 ile Now Bar böyle görünüyor:

Videoda gösterilenlere göre One UI 8 ile birlikte kullanıcıların kilit ekranındaki Now Bar üzerinden Rahatsız Etmeyin modunu kontrol etmesi, müzik seçeneklerini değiştirebilmesi, gelen çağrıları görüntülemesi ve yaklaşan takvim etkinliklerini görmesi mümkün hâle geliyor. Özellikle telefon aramalarına dair bilgiler, örneğin arayan kişinin adı ve görüşme süresi artık doğrudan burada yer alıyor.

Samsung ayrıca bu güncellemeyle birlikte Now Bar’ın Z Flip cihazlarında daha verimli çalışması için de iyileştirmeler yapıyor. Şu an yalnızca Z Flip’in iç ekranında çalışan özellik, gelecek sürümle birlikte dış ekranlarda da aktif olacak.

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