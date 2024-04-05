vivo, yeni akıllı telefonu V30 Lite'ı duyurdu. Uygun fiyatlı bir model olarak karşımıza çıkan cihaz, Türkiye'ye gelebilir. Peki bu akıllı telefon neler sunuyor?

Çinli teknoloji devi vivo, düzenlediği bir etkinlikte yeni akıllı telefonu "V30 Lite"ı duyurdu. Bütçe dostu bir akıllı telefon olarak karşımıza çıkan vivo V30 Lite, alıcı bulmayı başaracak gibi görünüyor. Peki V30 Lite, tüketicilere neler vadediyor?

6.67 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan bir AMOLED ekrana sahip olan V30 Lite, 1.800 nit tepe parlaklık değeri ile etkileyici bir deneyim sunuyor. 120 Hz tazeleme oranı sunan ekran, 8 MP çözünürlük sunan selfie kameraya ev sahipliği yapıyor. vivo V30 Lite'ın ekran içi parmak izi okuyucu sensöre de ev sahipliği yapıyor.

Karşınızda vivo V30 Lite

vivo V30 Lite, Qualcomm'un Snapdragon 685 işlemcisinden güç alıyor. Bu işlemci, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile destekleniyor. 80W hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh kapasiteli bir bataryaya ev sahipliği yapan telefon, Android 14 tabanlı FunTouch OS 14 arayüzü ile çalışıyor.

Telefonun arkasına baktığımızda ikili kamera kurulumu ile karşılaşıyoruz. Yapay zekâ ile de desteklenen telefonda, 50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik odaklı kamera bulunuyor. vivo'nun uygun fiyatlı telefonu, günlük kullanım için oldukça ideal bir performans sunacak gibi görünüyor.

vivo V30 Lite teknik özellikleri:

Ekran 6.67 inç, 120 Hz, FHD+, 1.800 nit, AMOLED İşlemci Qualcomm Snapdragon 685 RAM 8 GB (LPDDR4x) Depolama 256 GB (UFS 2.2) Ön Kamera 8 MP Arka Kamera 50 MP + 2 MP Batarya 5.000 mAh (80W) İşletim Sistemi Android 14 (FunTouch OS 14) Boyutlar 163,17 x 75,81 x 7,79 mm

vivo V30 Lite fiyatı:

Versiyon Fiyatı 8 GB + 256 GB 270 dolar

vivo V30 Lite'ın hangi ülke pazarlarında satışa sunulacağı net değil. Ancak vivo V29 Lite'ın Türkiye'de satışta olduğunu söyleyelim. Yani yeni telefonun da Türkiye'ye gelme olasılığı yüksek.