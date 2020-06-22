NVIDIA’nın A100 GPU Serisinin Yeni Üyesi A100 PCle Tanıtıldı

NVIDIA, Ampere A100 ekran kartı serisine yeni bir üye daha kattı. NVIDIA A100 PCle, seleflerine göre daha iyi bir performans sunacak.

NVIDIA, Ampere A100 GPU serisine bugün yeni bir üye daha eklediğini duyurdu. A100 ailesine, konunun uzmanlarının beklediği gibi PCle varyantında bir üye eklenmiş oldu. A100 ailesinin yeni üyesine bağlantı özellikleri nedeniyle A100 PCle adı verildi.

A100 PCle’yle ilgili NVIDIA’dan yapılan açıklamada, A100 PCle GPU’nun tek bir A100 PCle GPU’dan 600 GB/sn ara bağlantı bant genişliği sağlayan 12 NVLINK kanalı aracılığıyla aynı anda iki kartı kullanan sunuculara kadar çeşitli sistemlerde kullanılabileceği ifade edildi.

Fiyat ve çıkış tarihi henüz açıklanmadı:

A100 PCle, çekirdek özellikleri açısından bakıldığında seleflerinden çok farklı görünmüyor. GA100 GPU; 1008 SM birimi, 432 tensör çekirdeği, 1,5 TB/sn’lik bant genişliğini sağlayan 40 HBM2 bellekte düzenlenmiş CUDA çekirdeğini barındırıyor. A100 PCle’nin seleflerinden temel farkı 250 W TDP’yle gelmesi. A100 serisinin standart versiyonuysa 400 W TDP’ye sahip durumda.

NVIDIA, A100 PCle hızlandırıcısının en iyi sunucu uygulamalarında A100 HGX ekran kartının %90’ı kadar performans sağlayabildiğini açıkladı. A100 PCle’nin üst düzey performansı, söz konusu görevleri gerçekleştirirken daha az zaman harcamasıyla mümkün oluyor.

NVIDIA, A100 serisinin yeni üyesi olacak A100 PCle’nin çıkış tarihi ve fiyatı konusunda henüz bir açıklama yapmadı. Uzmanlar, A100 PCle’nin A100’e benzer bir fiyatlandırma politikasıyla piyasaya sunulacağını düşünüyorlar.