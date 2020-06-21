RTX 3080 Olduğu Düşünülen Ekran Kartının Test Sonucu Çıktı

Ortaya çıkan bir benchmark test sonuçlarında bilinmeyen NVIDIA Ampere GPU'sunun gözükmesi birçok kişiyi meraka soktu. Yapılan araştırmalar neticesinde, bahsi geçen ekran kartının RTX 3080 serisinden olduğu düşünülüyor.

Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte, ekran kartı sektörü de çok üst düzey bir konuma ulaştı. Şirketler, kendi ekran kartlarını daha da geliştirerek son teknoloji ekran kartlarını ortaya koyuyor. Bu şirketlerden biri olan NVIDIA oldukça güçlü özelliklere sahip RTX 3000 serisini piyasaya sürmeye hazırlanırken, bu yeni ekran kartları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Şimdi de, bu seriden bir cihaza ait olduğu düşünülen performans sonuçları ortaya çıktı.

RTX 3080'e ait olduğu düşünülen bir NVIDIA Ampere GPU'sunun 3DMark Time Spy performans testi ortaya çıktı. Aslında bu ekran kartı RTX 3080, 3080 Ti/Super veya RTX 3090 ekran kartlarından biri olabilir ancak RTX 3080 olduğunu düşünmek için bazı nedenlere sahibiz. Ekran kartının gösterdiği oyun performansı bizlere bu kartın NVIDIA'nın yeni amiral gemisi olacak olan RTX 3080 olduğunu gösteriyor.

Ampere GPU'su RTX 2080 TI FE varyantından %31 daha hızlı:

'_rogame' tarafından paylaşılan benchmark testinde, NVIDIA'nın Ampere GPU'sunun Time Spy grafik testlerinde oldukça etkileyici bir şekilde 18.257 puan aldığını görüyoruz. Bu da bahsi geçen ekran kartını RTX 2080 Ti varyantından sonra ikinci sıraya oturtuyor. Geleneksel bir RTX 2080 TI FE varyantının 13.939 puanda kaldığını ve Ampere GPU'sunun bu ekran kartından %31 daha hızlı olduğunu da benchmark testinden anlıyoruz.

NVIDIA Ampere GPU'sunun neden RTX 3080 olduğuna bir diğer işaret de kaydedilen özelliklerden geliyor. GPU saati 1935 MHz'de tespit edilirken bellek saati ilginç bir şekilde sadece 6000 MHz'deydi. Bu kartın yepyeni bir GDDR6X belleği kullanması nedeniyle yazılım tarafından yanlış okunduğu açıkça görülüyor. Normalde de gerçek hızı ölçmek için gösterilen bellek saatinin 8 ile çarpılması gerekiyor ancak bu hızın yanlış olduğu oldukça belli oluyor. Bu da erken mühendislik örneğinin bir göstergesi konumunda bulunuyor.

Tüm bu bilgileri göz önünde alarak, biraz da araştırarak bahsi geçen ekran kartının RTX 3080 serisinden olduğu kanısına varabiliriz. En azından RTX 3090 serisinden olma olasılığı oldukça düşük olan bu kartın gerçekte ne olduğunu yakın zamanda öğreneceğiz. NVIDIA, yeni ekran kartlarını bu senenin sonuna doğru çıkarmayı planlıyor.