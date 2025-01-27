NVIDIA, artık oldukça eskimiş olan bazı ekran kartı modelleri için destek vermeyi sonlandıracağını açıkladı. Peki hangi ekran kartı modelleri bu karardan etkilenecek?

GPU sektörünün dev ismi NVIDIA, bazı kullanıcıların canını sıkacak bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada NVIDIA'nın bazı ekran kartları için sunduğu desteği sonlandıracağı belirtildi. Peki NVIDIA'nın bu kararı, hangi ekran kartı modellerini etkileyecek?

CUDA 12.8 için oluşturulan destek sayfasında duyurulan karar, Maxwell, Volta ve Pascal mimarilerini etkileyecek gibi görünüyor. Sektör kaynakları, bu kararın yakın bir gelecekte uygulamaya konulacağını ifade ediyorlar.

İşte destek almayı bırakacak ekran kartları

Yapılan açıklamaya göre NVIDIA'nın bir döneme damgasını vuran ekran kartı modellerinden GeForce GTX 750, yeni oyunlar için optimizasyon desteği almayacak. Ayrıca GeForce GTX 1060 modeli de destek almayı bırakacak ekran kartları arasında yer alacak. NVIDIA'nın destek vermeyi bırakacağı en güçlü model ise GeForce GTX Titan XP olacak.

Açık konuşmak gerekirse NVIDIA, böyle bir karar almakta çok da haksız değil. Zira bahsi geçen ekran kartı modelleri oldukça eski. Bu da şirketin popülerliğini yitirmiş modellere kaynak ayırmasına neden oluyordu. Desteğin sona ermesi ile NVIDIA, yeni nesil GPU mimarilerine daha iyi bir şekilde odaklanabilecek.