Nvidia şirketinin tanıttığı RTX 3000 serisi yeni nesil ekran kartları, fiyat-performans oranları sayesinde oldukça ses getirdi. Nvidia GeForce RTX 3070 ekran kartı, fiyatı ve özellikleri ile dikkat çekti.

RTX serisi yeni nesil ekran kartları ile birlikte pazarda çok büyük ses getiren Nvidia, dün akşam bir yenisine daha imza attı. Uzun bir süredir yeni nesil RTX 3000 serisi ekran kartları üzerinde çalışan Nvidia, RTX 3070, RTX 3080 ve RTX 3090 ekran kartlarını tanıttı. Nvidia RTX 3070 fiyatı ve özellikleri ile dikkat çekti.

Nvidia şirketinin tanıttığı RTX 3000 serisi yeni nesil ekran kartları fiyat-performans oranları ile oldukça ses getirdi. Serinin en çok şaşırtan modeli olduğunu söyleyebileceğimiz Nvidia RTX 3070, Nvidia RTX 2080 Ti’dan neredeyse üç kat daha ucuza satılmasının yanı sıra daha hızlı olması da büyük sükse yarattı. İşte Nvidia GeForce RTX 3070’in dikkat çeken özellikleri ve fiyatı.

Nvidia RTX 3070 teknik özellikleri:

5888 CUDA çekirdeği

8 GB GDDR6 bellek

256 bit bellek arayüz genişliği

Güç girişleri

5888 CUDA çekirdeği:

Nvidia GeForce RTX 3070 ekran kartı, NVIDIA’nın geliştirdiği GA104 adındaki GPU’dan güç alıyor ve içerisinde 46 SM’ye tekabüle eden tam 5888 CUDA çekirdeği barındırıyor. RTX 3070, sahip olduğu CUDA çekirdeklerinin yanı sıra Tensor Çekirdekleri ve diğer bir adla Işın İzleme olarak bilinen yeni nesil RT Çekirdekleri ile birlikte çok daha iyi ve güçlü bir RTX deneyimi yaşatması bekleniyor.

Ayrıca bir önceki serinin amiral gemisi olarak bilinen RTX 2080 Ti modelinden daha güçlü bir konumda olan RTX 3070, üst düzey performans sağlaması bekleniyor. Üstelik çok daha uygun bir fiyatla.

8 GB GDDR6 bellek:

Nvidia, RTX 3070’in sahip olduğu bu güçlü GPU’yu 8 GB GDDR6 bellek ile birleştirmiş. Her ne kadar kesin olarak açıklanmasa da 16 Gbps bellek hızına sahip olacağı tahmin ediliyor.

Bununla birlikte RTX 3070 model ekran kartı da dahil olmak üzere yeni kartlar, bütün bunlara ilave olarak HDMI 2.1 desteğini de yanında getiriyor. Böylelikle 4K çözünürlükte 120 Hz tazeleme hızının da zemini hazırlanmış oldu.

256 bit bellek arayüz genişliği:

Bellek hızı 16 Gbps olarak tahmin edilen RTX 3070’in bellek veri yolu ise tam olarak 256 bit. Bant genişliği olarak ise 512 Gbps’lik bir bant genişliğine sahip. Bu rakama bakılarak RTX 3090 ekran kartının bir hayli gerisinde olduğunu söylenebilir. Ancak fiyat-performans açısından bakarsak RTX 3070’in gayet uygun ve kullanışlı bir ekran kartı olduğu konusu da göz ardı edilemeyecek bir gerçek.

Bunun yanı sıra RTX 3070 ekran kartının RTX 2080 Ti’ın gerisinde kaldığı bir nokta var, o da bellek bant genişliği. RTX 2080 Ti, 352 bit veri yolunda 14 Gb/sn GDDR6 belleğe sahipken RTX 3070’in belleği 16 Gbps hızına sahip olmasına rağmen 256 bitlik veri yolu sebebiyle toplam bant genişliği %17 daha düşük olacak. Bu durum ise 1440p ve daha düşük çözünürlüklerde az da olsa bir fark yaratacak.

Güç girişleri:

Yeni kartlar ile birlikte güç girişleri de farklılık gösteren özellikler arasında bulunuyor. 8 pin konnektör girişleri ile uyumlu olan RTX 3070, tümleşik bir 12 pin konnektör ile geliyor. Eğer sistemini RTX 3070 ile yükseltmek istiyorsanız, ek bir kablo almanıza ihtiyaç olabilir.

Nvidia RTX 3070 fiyatı:

RTX 3000 serisi, sahip olduğu özelliklerinin yanı sıra piyasadaki fiyatlarıyla da oldukça iddialı bir giriş yaptı. Dün gece gerçekleştirilen etkinlik ile Nvidia RTX 3070 ekran kartının fiyatı sonunda belli oldu. Ekim ayında satışa sunulması beklenen Nvidia RTX 3070 ekran kartı, Nvidia Türkiye resmi internet sitesine göre 4.805 TL’den başlayan fiyatlarla raflardaki yerini alacak.