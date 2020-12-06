GeForce RTX 3080'in Mobil Versiyonuyla İlgili İlk Bilgiler

Yakında yeni dizüstü bilgisayarlarında görmeyi beklediğimiz mobil GeForce RTX 3080 ekran kartının özellikleri hakkındaki ilk bilgiler paylaşıldı. Buna göre ekran kartı, 16 GB VRAM'e sahip olacak.

NVIDIA, eylül ayının ilk gününde yeni ekran kartı serisi GeForce RTX 30'u tanıtmıştı. İlk olarak üç ekran kartıyla tanıtılan seri, bir önceki RTX serisine göre neredeyse 2 kat daha iyi performans sunuyordu. Geçtiğimiz günlerdeyse serinin en ucuz modeli olacak GeForce RTX 3060 Ti aileye eklenmişti.

Fakat bugüne kadar NVIDIA tarafından dizüstü bilgisayarlara yerleştirilecek mobil RTX 30 serisine dair bir açıklama gelmemişti. Bugünse Twitter'da bazı kaynaklardan bilgi alan bir kullanıcı, NVIDIA GeForce RTX 3080'in mobil versiyonuyla ilgili bir paylaşım yaptı. Kullanıcı, bu paylaşımda ekran kartının özelliklerine yer verdi.

Mobil RTX 3080, 16 GB VRAM'le gelecek:

Twitter'da 'OneRaichu' kullanıcı adlı bir kişi, ilk başta bu bilgilerin bir iddia olduğunu belirterek mobil RTX 3080'in özelliklerine yer verdi. OneRaichu, GA104 grafik işlemcisine sahip olacak ekran kartının 256-bit arayüzde 16 GB GDDR6 VRAM ile geleceğini söyledi. Kullanıcı, 6.144 CUDA çekirdeğine sahip olacağını da söyledi.

OneRaichu'nun yaptığı bu paylaşım, RTX 3080'in masaüstü versiyonu hakkında soru işaretleri de oluşturdu. Zira NVIDIA, ekran kartını 10 GB VRAM ile tanıtmıştı. Fakat NVIDIA'nın 20 GB'lık bir RTX 3080 modeli sürmeyi planladığı iddiaları, mobil ekran kartıyla ilgili söylenenlerle birlikte güçlendi.

Mobil NVIDIA GeForce RTX 3080'in 16 GB VRAM'e sahip olacağı iddiasıysa Güney Afrikalı bir tedarikçinin internet sitesinde doğrulandı. Pinnacle'ın internet sitesinde listelenen bir ASUS marka dizüstü bilgisayarın özelliklerinde 16 GB RTX 3080 ekran kartı bilgisi yer alıyordu.

Tüm bu bilgilerden yola çıkarak NVIDIA'nın yeni mobil ekran kartı hakkında bir bilgi daha ekleyebiliriz. Ekran kartı, çok yüksek ihtimalde mobil bir ekran kartı olmasına rağmen NVIDIA GeForce RTX 3070'in masaüstü versiyonuna göre nispeten daha iyi bir performans sunacak gibi duruyor.