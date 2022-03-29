Geçtiğimiz haftalarda en güçlü ekran kartı GeForce RTX 3090 Ti'ı tanıtan NVIDIA, bugün ekran kartını yaşadığımıza pişman edecek fiyatıyla piyasaya sürdü. Ekran kartının başlangıç fiyatı 1.999 dolar olarak açıklandı.

NVIDIA, geçtiğimiz haftalarda bugüne kadar piyasaya sürülen en güçlü ekran kartı olan GeForce RTX 3090 Ti’ı tanıtmıştı. Amiral gemisi RTX 3000 serisinin en baba modeli RTX 3090’ın Titanium versiyonu olan bu ekran kartı, standart modelden bile %15 oranında daha iyi performans sunacağının açıklanmasıyla dikkatleri çekmişti.

Fakat ekran kartının tüm dünyada gözleri üstüne toplamasının bir nedeni daha vardı. Bu ekran kartı, aynı zamanda en pahalı ekran kartı olmasını sağlayacak fiyatıydı. NVIDIA, ekran kartının fiyatını duyuru sırasında açıklamamışken bugün beklenen an geldi. NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti, ağızları açık bırakan, sıcaktaki insanı üşütüp soğuktakini yakan, gözünüzden nefes aldıran fiyatıyla piyasaya sürüldü.

NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti fiyatı açıklandı:

Yeni RTX 3090 Ti ekran kartının Founders Edition, yani doğrudan NVIDIA tarafından üretilen modeli 1.999 dolarlık (29.200 TL’cik/Asgari ücret × 5,84) fiyat etiketiyle satışa çıktı. Ekran kartı için genellikle başlangıç fiyatı olan bu fiyat, ASUS, MSI ve daha birçok donanım üreticisinin yakında piyasaya süreceği modellerinde çok daha üst seviyelerde olacak.

Ekran kartının Türkiye fiyatını görmek bile istemeyebilirsiniz:

NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti, “Neden geldin ki?” diye sordurtacak bir Türkiye fiyatına sahip olacak. Zira bugün 1.499 dolarlık temel fiyata sahip olan NVIDIA GeForce RTX 3090 modeli bile ülkemizde en düşük 39.000 TL seviyesinden satın alınabiliyor. Ekran kartının 80 bin TL’yi aşan modelleri de bulunuyor. Dolayısıyla NVIDIA RTX 3090 Ti ve 3090 arasındaki 500 dolarlık fiyat farkını göz önüne aldığımızda, fiyatların artık çok doğal bir şekilde 100 bin TL’yi aştığını göreceğiz.

Eskiden bu fiyata araba alınır diyorduk, şimdi bunu da diyemiyoruz..