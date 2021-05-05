Oyunseverlerin hayallerini, kriptocuların madenlerini süsleyecek NVIDIA RTX 3080 Ti'ın fotoğrafları ortaya çıktı. Söz konusu ekran kartının MSI ve Gigabyte tarafından özelleştirilen sürümlerinin kutusunun tasarımını gösteren fotoğraflar, yeni ekran kartlarının yakın olduğunun habercisi niteliğinde.

Ekran kartları söz konusu olduğunda akla ilk gelen markalardan biri olan NVIDIA, RTX 3000 serisi kartları ile fazlasıyla konuşulmayı başarmıştı. NVIDIA RTX 3000 serisi, sahip olduğu özelliklerle hem oyuncuları hem de kripto para madencilerini heyecanlandırmayı başarsa da madencilerin piyasaya sürülen neredeyse tüm ürünleri satın alması, ciddi bir tedarik arz sorununu beraberinde getirmişti.

Mevcut RTX 3000 ekran kartlarıyla ilgili tartışmalar sürerken NVIDIA'nın yakın zamanda seriye yeni üyeler eklemesi bekleniyor. RTX 3080 Ti ve RTX 3070 Ti olarak adlandırılması beklenen ekran kartlarıyla ilgili NVIDIA cephesinden şu ana kadar herhangi bir resmi açıklama yapılmadı ancak söz konusu kartların yolda olduğunu gösteren sızıntılar çevrimiçi ortama yayılmaya başlamış durumda.

Bir Reddit kullanıcısı tarafından paylaşılan fotoğraf, RTX 3080 Ti tabanlı MSI Suprim X'in Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki bir mağazada görüntülendiğini ortaya koyuyor. Ayrıca bir Twitter kullanıcısı tarafından paylaşılan bir başka fotoğraf da Gigabyte'ın yine RTX 3080 Ti tabanlı ekran kartının kutusunu ortaya koyuyor.

Donanım ürünleri odaklı internet sitesi VideoCards tarafından aktarılan bilgilere göre NVIDIA'nın yeni RTX 3080 Ti ve RTX 3070 Ti ekran kartları, 31 Mayıs'ta resmen duyurulacak. Fazlasıyla merak edilen RTX 3080 Ti, 10.240 CUDA çekirdeğine ve 12 GB GDDR6X belleğe sahip olacak. RTX 3080 Ti'ı mevcut RTX 3080'den ayıran en önemli fark; 2 GB artırılan bellek ve 320 bit bellek arabirimi olacak.

Daha uygun fiyatlı bir model olarak karşımıza çıkacak RTX 3070 Ti ise 6.144 CUDA çekirdeğe ve 8 GB GDDR6X belleğe sahip olacak. Dolayısı ile RTX 3070 Ti için de RTX 3070'e göre en önemli iyileştirmenin bellek kapasitesi olacağını söyleyebiliriz. Mevcut sızıntıları ve lansmana kadar geçecek 3 haftalık süreçte gerçekleşmesi muhtemel sızıntıları düşünürsek NVIDIA'nın lansmanda "bilinmeyen" olarak yalnızca ekran kartlarının fiyatlarını açıklayacağını söyleyebiliriz. Tabi o zamana kadar fiyatları da sızdırılmazsa...