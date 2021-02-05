Sensor Tower, her ay olduğu gibi bu ay da en çok indirilen uygulamaları açıkladı. Mesajlaşma ve sosyal medya uygulamaları, ocak ayında da listenin zirvesinde yer aldı.

Mobil uygulama pazarı analiz şirketi Sensor Tower, geride bıraktığımız ocak ayının en çok indirilen uygulamalarını açıkladı. Paylaşılan listelere baktığımızda güncellenen WhatsApp Gizlilik Sözleşmesi’nin etkilerinin mesajlaşma uygulamaları üzerindeki etkisine devam ettiği görülürken; özellikle Android kullanıcılarının alternatif mesajlaşma uygulamalarına ilgisi devam ediyor.

Hem App Store hem Play Store verilerine baktığımızda WhatsApp’ın en büyük rakibi olarak gösterilen Telegram’ın ocak ayının en çok indirilen uygulaması olduğunu görüyoruz. Son yılların en dikkat çeken uygulaması TikTok, en çok indirilen ikinci uygulama konumunda. Elon Musk’ın da tavsiyesiyle sıçrama yapan bir başka mesajlaşma uygulaması Signal ise en çok indirilen üçüncü uygulama konumunda.

En çok indirilen uygulamalar - Ocak 2021

Telegram TikTok Signal Facebook WhatsApp Instagram Zoom MX TakaTak Snapchat Messenger

Apple’ın resmi uygulama mağazası olan App Store özelinde baktığımızda TikTok’un en çok indirilen uygulama olduğunu görüyoruz. Dünyanın en popüler video paylaşım platformu olan YouTube ise ikinci sırada yer alıyor. Evden çalışma ve uzaktan eğitimin popülerleşmesiyle birlikte yükselişe geçen video konferans uygulaması Zoom ise üçüncü sırada yer alıyor.

En çok indirilen iOS uygulamaları - Ocak 2021

TikTok YouTube Zoom Telegram Facebook Instagram WhatsApp Messenger WeChat Signal

Google’ın resmi uygulama mağazası olan Play Store’a baktığımızda ise benzer bir liste fakat farklı bir sıralama görüyoruz. WhatsApp alternatifi mesajlaşma uygulamaları olan Telegram ve Signal, ilk iki sırayı işgal ediyor. TikTok ise en çok indirilen üçüncü uygulama konumunda. Android’de en çok indirilen uygulamalar arasında MX TakaTak ve Moj gibi ülkemizde az bilinen bazı uygulamalar da bulunuyor.

En çok indirilen Android uygulamaları - Ocak 2021