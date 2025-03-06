Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği Başkanı (ODMD) Başkanı Ali Haydar Bozkurt, hükûmete ÖTV çağrısı yaptı. ODMD Başkanı Bozkurt, ÖTV düzenlemesi yapılmasını istiyor.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği Başkanı (ODMD) Başkanı Ali Haydar Bozkurt'tan hepimizi ilgilendiren bir açıklama geldi. Bloomberg HT'ye konuşan Bozkurt, ÖTV'de düzenleme yapılmasını istedi.

Sıfır otomobil pazarı, son dönemlerde daralmaya başladı. Krediye ulaşmanın zorlaşması, vergi yükünün çok ağır olması ve içinde bulunduğumuz diğer koşullar, vatandaşları sıfır arabadan uzaklaştırdı. Hâl böyle olunca ODMD Başkanı Bozkurt, çözümün ÖTV düzenlemesinde olduğunu düşünüyor gibi görünüyor.

İşte Ali Haydar Bozkurt'un ÖTV ile ilgili açıklaması:

ÖTV muafiyetinde yerli şartıyla bu araçlara yönelme görüyoruz. Benzinli otomobillerin satış payını yüzde 48’e gerilediğini görüyoruz. Otomotiv endüstrisindeki değişim, satış dağılımına net yansıyor. Yeni nesil teknolojilere uygun ÖTV yapısına geçmemiz gerekiyor. Otomobilde vergi yükünün azaltılması ve mobilitenin artırılması gerekli. Gelecek on yılda en çok satılan ilk on araç listesine Çin girecektir.

Türkiye'deki sıfır otomobil pazarıyla ilgili güncel veriler için:

Ali Haydar Bozkurt, zaman zaman ÖTV düzenlemesi çağrısında bulunuyor. Ancak bu çağrılar, en azından şu ana dek hükûmet kanadında karşılık görmesi. Ancak bu kez işler değişebilir gibi görünüyor. Çünkü sıfır otomobil satışlarının gerilemesi, devletin topladığı ÖTV tutarının düşmesine yol açacaktır. Hâl böyle olunca yapılabilecek bir düzenleme hem vatandaşın sıfır arabaya ulaşmasını kolaylaştırır hem de ÖTV gelirlerinin düşmesini engeller. Bakalım önümüzdeki günler bize neler gösterecek...