Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği Başkanı (ODMD) Başkanı Ali Haydar Bozkurt'tan hepimizi ilgilendiren bir açıklama geldi. Bloomberg HT'ye konuşan Bozkurt, ÖTV'de düzenleme yapılmasını istedi.
Sıfır otomobil pazarı, son dönemlerde daralmaya başladı. Krediye ulaşmanın zorlaşması, vergi yükünün çok ağır olması ve içinde bulunduğumuz diğer koşullar, vatandaşları sıfır arabadan uzaklaştırdı. Hâl böyle olunca ODMD Başkanı Bozkurt, çözümün ÖTV düzenlemesinde olduğunu düşünüyor gibi görünüyor.
İşte Ali Haydar Bozkurt'un ÖTV ile ilgili açıklaması:
Türkiye'deki sıfır otomobil pazarıyla ilgili güncel veriler için:
Ali Haydar Bozkurt, zaman zaman ÖTV düzenlemesi çağrısında bulunuyor. Ancak bu çağrılar, en azından şu ana dek hükûmet kanadında karşılık görmesi. Ancak bu kez işler değişebilir gibi görünüyor. Çünkü sıfır otomobil satışlarının gerilemesi, devletin topladığı ÖTV tutarının düşmesine yol açacaktır. Hâl böyle olunca yapılabilecek bir düzenleme hem vatandaşın sıfır arabaya ulaşmasını kolaylaştırır hem de ÖTV gelirlerinin düşmesini engeller. Bakalım önümüzdeki günler bize neler gösterecek...