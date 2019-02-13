Öğrencileriyle Derste Fortnite Oynayan Öğretmen Kovuldu

İyi not almaları karşılığında öğrencileriyle Fortnite oynayan öğretmen işinden oldu.

ABD’de Brooklyn’de bir öğretmen, öğrencilerinin Fortnite’a olan ilgileri arttıkça notlarının düştüğünü fark etti. Bunun üzerine kendi XBox Live kullanıcı adını öğrencilerle paylaşan beden eğitimi öğretmeni, “oyunlar-için-notlar” adlı bir uygulama başlattı. Öğretmenin isteklerini yerine getirip notlarını yüksek tutan öğrenciler, öğretmenleri ile beraber oyun oynama hakkına sahip olacaktı.

Brett Belsky adlı öğretmen, öğrencilerinin derslere olan ilgisini canlı tutabilmek için ilginç bir yol denedi. Öğrencilerinin dersler yerine Fortnite oyunuyla ilgilendiğini fark eden öğretmen, öğrencilere derste başarılı olmaları halinde kendileriyle Fortnite oynamayı teklif etti.

Belsky, iki öğrencisiyle ödül olarak 20 dakika boyunca Fortnite oynadı. Daha sonra bu öğrencilerden birisi durumu velileriyle paylaştı.

Öğrencinin velileri ise bu durumun üstüne önce öğretmeni açığa alıp soruşturma başlattılar, ardından da Belsky’nin kurumla olan ilişiğini kestiler.

Kurumdan yapılan açıklamada, öğretmenlerin ve idarecilerin sosyal medya prosedürleri hakkında bilgilendirildiklerini ve öğrenciler ile oyun oynamanın kesinlikle yasak olduğunun açıkça belirtildiğini söylediler.

Belsky ise yaptığı açıklamada, “Bir öğretmen olarak, (öğrencilere) ulaşabildiğiniz en iyi şekilde ulaşmaya çalışırsınız. Bu çocuklar video oyunlarından bahsediyordu. Ben de “Bunu yapabilirseniz, belki size karşı oynarım.” dedim.” diyor. Belsky, bu oyunun çocuklar arasında inanılmaz popüler olduğunu ve çocuklara erişip yapmaları gerekeni yaptırmanın bir yolu olarak bunu bulduğunu söylüyor. Öğretmen ayrıca yaptığı şeyi sevdiğini ve iyi bir öğretmen olduğunu düşündüğünü söylüyor.

Belsky, kendi iddiasına göre bu projeye başlamadan önce üstleriyle konuşmuş. Amacını ise daha genç nesille iletişim kurmak olarak açıklıyor.