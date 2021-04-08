Süleyman Çakır karakterinin 17. ölüm yıldönümü nedeniyle trendlere girmesi üzerine bir video paylaşan karakteri canlandıran aktör Oktay Kaynarca, Kurtlar Vadisi hayranlarını heyecanlandıran açıklamalarda bulundu.

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu ve en unutulmaz dizilerinden biri olan Kurtlar Vadisi, özellikle ilk 97 bölümü ile milyonlarca diziseverin favorileri arasında yer almaktadır. Kurtlar Vadisi, öylesine tutkulu bir seyirci kitlesine sahipti ki dizinin o zamanki baş karakteri olan Süleyman Çakır, vefat ederek diziye veda ettiğinde, gerçek bir cenaze namazı dahi kılınmıştı.

Bugün, Süleyman Çakır karakterinin “Cerrahpaşalı Halit” karakteri tarafından vurularak öldürülmesinin 17. yıldönümü. Kurtlar Vadisi hayranları, fazlasıyla sevdikleri karakterin diziye vedasını aradan geçen uzun yıllara rağmen bu sene de unutmadı ve “Süleyman Çakır” Twitter Türkiye’de trendlere dahi girdi.

Kurtlar Vadisi hayranlarının bu yıl da Süleyman Çakır’ın ölümünü anması ve hatta trendlere taşıması, 2003-2004 yıllarında karaktere hayat veren Oktay Kaynarca tarafından da görmezden gelinmedi. Instagram hesabından bir video paylaşan Kaynarca, karaktere gösterilen sevgiden dolayı mutluluk duyduğunu ve herkese teşekkür ettiğini söylerken, Kurtlar Vadisi hayranlarını heyecanlandıracak bazı açıklamalarda da bulundu.

“'Bu kadar değerli, özlenen bir adam, Süleyman Çakır acaba bir yerden çıkıp gelse de bu hasret bitse mi?' diye de düşünmüyor değilim açıkçası” diyen Oktay Kaynarca, Kurtlar Vadisi hayranlarının içinde Süleyman Çakır’ın olabileceği yeni bir yapım ile ilgili umut beslemesine neden oldu. Şu an için bu konuda resmi bir açıklama bulunmuyor ancak Süleyman Çakır’ı yeniden ekranlarda ya da beyaz perdede görmek, bir dönemin televizyon tutkunlarını fazlasıyla memnun edebilir.

Oktay Kaynarca’nın Süleyman Çakır’ın ölüm yıldönümü ile ilgili paylaştığı video

Videoyu görüntüleyemeyenler buraya tıklayarak ulaşabilirler.

Süleyman Çakır’ın ölüm yıl dönümü ile ilgili bazı paylaşımlar