Karakteri, modu, aktarılmak istenen duyguyu ifade edebilen araçlar hâline gelen yazı tipleri; hangi amaçlarla ortaya çıkarlarsa çıksınlar ortak bir özellikleri olmalı; okunabilirlik. Bunu en iyi şekilde yapan yazı tipini öğrenmek için okumaya devam edin!

Günümüzde, bilgi bombardımanı altında yaşayan bir toplumuz. Kitaplar, dergiler, internet ve daha pek çok kaynak; sürekli olarak gözlerimizi ve zihinlerimizi meşgul ediyor. Okumak ise ciddi anlamda göz yorgunluğuna yol açabiliyor.

İşte tam da bu noktada, doğru font seçimi, okuma deneyimini kolaylaştırabilir ve okuma hızını artırabilir. Peki, hangi font, bu konuda öne çıkıyor? Bilimsel bir bakış açısı getirelim.

Bir araştırmacı, okumayı en çok hızlandıran ve göz yorgunluğunu azaltan yazı tipini bulmak için kolları sıvadı.

Yazı fontlarına dair belli araştırmalar olsa da bunların hiçbiri, okumayı hızlandırması ve göz yorgunluğunu azaltması yönünde bir bağlantıyı içermiyordu. Dr. Bonnie Shaver Troup, buradan yola çıkarak bir araştırmaya başladı.

Bir yazı fontu; okumayı, fark edilebilir derecede hızlandırabilir miydi? Okuma zorluğu çekenlerin işini kolaylaştırabilir miydi? Evet!

Troup, araştırmasına başladığında diğer meslektaşları tarafından alay konusu olmuştu.

Her ne kadar bu araştırma konusu çok ciddiye alınmasa da Troup, işi gerçekten ciddiye aldı ve 2000 senesinde yalnızca bu çabaya odaklanmak amacıyla işinden bile ayrıldı.

Microsoft Word’de yazı tiplerini değiştire değiştire deneme yanılma yoluna giden araştırmacı, ortaya çıkardığı fontları denetmek için birilerini buldu. İçlerinden bir font, öne çıkıyordu.

En sonunda nihai bir yazı tipine ulaştı; “Lexend”.

Lexend, okuma hızını gözle görülebilir bir seviyede artırıyordu. Meslektaşları onunla en başında dalga geçmiş olsa da teknoloji endüstrisinin hemen ilgisini çekmişti. Google ile çalışma fırsatı bile yakalamıştı.

Daha sonra yapılan testlerde; 19 öğrenciden 17’sinin, dakika başına düşen kelime sayısında Times New Roman yazı fontu ailesi ile karşılaştırıldığında %20’lik artış olduğu görüldü ve Lexend'in gücü bir kez daha kanıtlanmış oldu.

“Lexend” tek bir yazı tipine bağlı değil.

Nasıl ki bazı yazı fontları; kalın, ince gibi farklı seçeneklere ayrılıyorsa Lexend’ın da her bireyin okuma düzeyine ve tercihine uyum sağlayacak şekilde tasarlanmış 7 farklı tipi var.

Siz de kendinize en uygun olanı seçerek okuma deneyiminizi kolaylaştıracak en iyi yazı tipini bulabilirsiniz!

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