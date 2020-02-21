Dünya Okyanuslarını Kurtarmak İçin Bir Plan Yapılıyor

Queensland Üniversitesi'nden araştırmacıların liderliğindeki uluslararası bir çalışma sonucunda denizlerin biyolojik çeşitliliğini korumak için acil bir plana ihtiyaç olduğu ortaya çıktı. Çalışmaya göre uluslararası toplumun dünya okyanuslarının sağlığını korumak için deniz kurtarma çabalarını hızla artırması gerekiyor.

Araştırmanın başındaki isim olan Dr. Kendall Jones, yaptığı açıklamada "Tüm deniz türleri için habitatın bir kısmını korumak 8,5 milyon kilometrekare yeni koruma alanı gerektirecektir. Şu anda tüm deniz türlerinin üçte biri, koruma alanlarının kapsadığı alanın %10'undan daha azına sahip. Çalışmamızda tespit ettiğimiz bölgelerin korunması, tüm deniz türlerine balıkçılık, ticari nakliye veya pestisit akışı gibi insan etkilerinden uzak yaşamak için makul miktarda alan sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Bilim insanları, araştırma sırasında 22.000'den fazla deniz türü habitatını haritaladı ve her bir tür aralığını yakalamak için gereken minimum alanı tanımlamak üzere matematiksel bir yaklaşım uyguladı. Araştırmacılar, ayrıca biyolojik çeşitlilik için uluslararası öneme sahip alanları ve okyanus üzerinde bulunan, insan etkilerinin son derece düşük olduğu alanları da inceledi. Koruma için gereken toplam okyanus alanının, korunan her tür aralığının oranına bağlı olarak %26 ile %41 arasında değiştiği bulundu. Kilit bölgeler arasında Çin ve Japonya yakınlarındaki Kuzey Pasifik Okyanusu ile Batı Afrika ve Amerika arasındaki Atlantik’in yer aldığını da ekleyelim.

Çalışma, uygulanması gereken birçok plan içeriyor:

Yaban Hayatı Koruma Derneği Bilim Yöneticisi Profesör James Watson, bulguların dünya çapında daha büyük koruma çabalarına ihtiyaç olduğunu gösterdiğini söyledi. Profesör Watson, "Dünya ulusları, önümüzdeki 10 yıl boyunca küresel korumayı yönlendirecek bir anlaşma imzalamak için bu yıl Çin'de bir araya gelecek. Bu çalışma sonucunda birçok deniz türünün karşılaştığı yok olma riskini durdurmak istiyorsak, hükûmetlerin iklim değişikliğiyle ilgili Paris Anlaşması için yaptıkları gibi cesur davranmaları gerekecek" ifadelerini kullandı.

Profesör Watson, küresel koruma stratejilerinin, nesli tükenmekte olan türleri ve ekosistemleri korumak için hızlı bir eylem içerdiğini ve okyanusu bütünüyle sürdürülebilir bir şekilde yönetme yaklaşımlarıyla birlikte önemli olduğunu da söyledi. Araştırmanın ne derece uygulanabilir olduğunu ve getireceği yenilikleri önümüzdeki günlerde hep beraber izleyip göreceğiz.