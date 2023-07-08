Apple’ın OLED panelli iPad Pro’ları 2024 yılının ilk çeyreğine yetiştirebilmek için OLED panelli MacBook’ların üretimini çok sonraya erteleyeceği iddia edildi.

Apple’ın yeni ürünlerini her sene heyecanla bekliyoruz. Şirket, sevilen ürünlerinden olan iPad Pro’nun 2024’te tanıtmayı planladığı versiyonunun OLED panelli olacağından daha önce bahsetmiştik. Ancak görünüşe göre diğer ürünlerin üretim takvimleriyle bir çakışma olmuş ve dolayısıyla OLED panelli iPad Pro’nun 2024’e yetişmesi için başka bir üründen feragat edilmesi gerekiyormuş.

İddiaya göre Apple, bahsi geçen OLED panelli iPad Pro modelini 2024 yılında piyasaya sürebilmek için bir başka çok popüler ürününün çıkışını erteleyecek.

OLED Panelli MacBook’lar için 2027’ye kadar beklememiz gerekebilir

Apple’ın hali hazırda bazı iPhone ve Apple Watch modellerinde kullandığı OLED panellerinin 2024 iPad Pro’da da kullanılacağı söylentisi daha önce de ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz Cuma bu söylenti tekrar ortaya atıldı ve artık kesin gibi görünüyor.

OLED teknolojisinin Apple iPad serisinde ilk kez kullanılacağı 11 inç ve 13 inç OLED iPad'lerin üretimine 2024 yılının ilk çeyreğinde başlanacak. Bu OLED iPad'lerde düşük sıcaklıklı çok kristalli oksit (LTPO) ince film transistör (TFT) teknolojisi ve cam plaka ile ince film katmanından oluşan hibrit bir OLED tasarımı kullanılacak.

Ancak bu durum bir handikabı da beraberinde getiriyor. Apple, OLED ekranlı iPad Pro’ları 2024’te piyasaya sürebilmek için bir başka beklenen ürün olan 13 ve 15 inç’lik OLED ekranlı MacBook’ların üretimini erteleyecek, hem de 2027 yılına. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.