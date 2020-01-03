OnePlus, 'Concept One' İçin Tanıtım Videosu Yayınladı

OnePlus, CES 2020 etkinliklerinde tanıtacağı "Concept One" isimli cihazı için bir tanıtım videosu paylaştı. Twitter üzerinden paylaşılan video, Concept One'ın görünmez kamera ve renk değiştirebilen cam teknolojisine sahip olacağını gösteriyor.

7 Ocak 2020 itibarıyla ABD'nin Las Vegas şehrinde başlayacak "CES 2020" yaklaştıkça, teknoloji sektöründeki hareketlilik de yükselmeye başlıyor. Çünkü teknoloji üreticileri yavaş yavaş, dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarında sergileyecekleri yeni teknolojileriyle ilgili açıklamalar yapmaya başlıyorlar.

CES 2020 etkinliklerine katılacak teknoloji üreticilerinden bir tanesi de OnePlus. Şirket, 2019 yılında elde ettiği başarıyı 2020 yılında da sürdürmek ve akıllı telefon sektöründe kendisine sağlam bir yer edinmek istiyor. Bu bağlamda da çalışmalarını sürdüren şirket, "Concept One" olarak isimlendirilen yeni cihazını, CES 2020 kapsamında tüketicilerle buluşturacak.

Şimdiyse OnePlus ekibi, Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımla Concept One'ın bazı ayrıntılarını ortaya koydu. OnePlus'ın yaptığı paylaşımda yer alan videoya göre Concept One, görünmez kamera ve renk değiştiren cam teknolojisiyle birlikte gelecek. Bu özelliklerin tüketicilere tam anlamıyla neler sunacağını bilmek mümkün değil ancak OnePlus, önümüzdeki günlerde teknoloji tutkunlarını heyecanlandıracak gibi görünüyor.

Geçtiğimiz dönemlerde ortaya çıkan söylentiler, Concept One'ın OnePlus'a ait ilk katlanabilir ekranlı telefon olacağını gösteriyordu. Ancak OnePlus tarafından Concept One'ın tanıtımı için yayınlanan video, ortaya atılan iddiaların yanlış olduğunu gözler önüne serdi. Çünkü görünüşe göre Concept One, katlanabilme özelliğine sahip bir cihaz değil.

OnePlus Concept One tanıtım videosu