Polis Memurunun OnlyFans Hesabı, İstifaya Yol Açtı

ABD'de bugüne dek polis memuru olarak görev yapan 46 yaşındaki bir kadın, eşiyle birlikte müstehcen içerikler paylaştığı OnlyFans hesabının ifşa olmasıyla işinden oldu. Kadın, kanunlar gereği 30 bin dolar tazminat ödemek zorunda kaldı.

ABD'de tam 28 yıldır polis memuru olarak görev yapan 46 yaşındaki Melissa Williams isimli bir kadın, OnlyFans hesabının ifşa olması nedeniyle görevinden ayrılmak durumunda bırakıldığını iddia etti. Kadının açıklamalarına göre hesabın açığa çıkması, 30 bin dolar tazminat ödemesine de yol açmış durumda.

Colorado'da yaşayan Melissa Williams, Mayıs 2020'de bir OnlyFans hesabı açtı. Cinsel içeriklerin bulunduğu platformu aktif olarak kullanmaya başlayan kadın, eşiyle birlikte müstehcen paylaşımlar yaptı. OnlyFans'ta takma ad kullanan kadın, işin sonunun buraya geleceğini düşünmediğini, yaptığı paylaşımlarla hem cinsel hayatını renklendirdiğini hem de iş stresinden uzaklaştığını belirtti.

İş arkadaşları ifşa etti

Lexi Bella ismiyle paylaşımlar yapan kadın, diğer polislerin OnlyFans'ta takılırken keşfetmeleri sonucunda ifşa oldu. Bunun üzerine işlerin iyiye gitmediğini belirten Melissa Williams, "Kişisel seks hayatım tamamen ayrıydı ve iş yerindeki sorumluluklarımı yerine getirmeme hiçbir zaman engel olmadı." ifadelerini kullanarak bu durumun iş hayatında hiçbir etkisi olmadığını belirtti.

Melissa Williams, artık bir polis memuru değil. Ancak internet dünyasında ünlü bir fenomen olarak yaşantısını sürdürecek gibi görünüyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan kadın, eşiyle yaptığı paylaşımlardan zevk aldıklarını ifade ediyor...