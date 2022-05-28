Ülkemizdeki en popüler otomobil firmalarından Ford’un en sevilen araçlarından olan Fiesta, yenilenmiş görünümü ile ülkemize giriş yaptı. Aracın tasarımı gülümsetirken fiyatı ise göz yaşartıyor.

ABD kökenli Ford markası, özellikle ülkemizde üretilen araçları ve parça fiyatları ile oldukça popüler durumda. Sokakta sık sık karşılaştığımız Fiesta, Focus ve Mondeo modellerinin içinde belki de en popüler olanı Fiesta, yakın bir gelecekte ne yazık ki üretimden kaldırılacak.

Ancak Ford, Fiesta’nın üretimini bitirmeden önce tanıttığı yeni “makyajlanmış” modelini geçtiğimiz yıl Avrupa’da satışa sunmuştu. Görünen o ki bu model nihayet ülkemizde de satılmaya başladı.

Karşınızda yenilenmiş 2022 model Fiesta

Soldan sağa doğru Fiesta Style, Titanium ve ST

Style, Titanium ve ST olarak 3 paket halinde bulunacak olan Fiesta’nın Style paketinde ön ızgaranın tamamen yenilendiğini ve Ford ambleminin ızgaranın üsten alınıp tam ortaya konumlandırıldığını görebiliyoruz. Aracın Titanium paketinde ise bu ızgara değişikliğine ek olarak aracın ön tamponunda kenarlarda bulunan havalandırma ızgaralarınındaki plastik levhaların krom levhalarla değiştirildiğini ve daha belirgin olduğunu görebiliyoruz. Son olarak aracın ST paketinde ise ızgaranın bal peteği ızgara ile değiştirildiğini ve siyah plastik yerine siyah boyalı plastik kullanıldığını görebiliyoruz.

Bunların dışında tüm paketlerde LED ön farlar ve opsiyonel olarak bulunan yansıma önleyici Matrix LED farlar bulunuyor. Matrix LED farlar, elektronik kontrol ünitesi ve bir trafik algılama cihazı sayesinde kötü hava koşullarına karşı farları ‘optimize’ ediyor ve her koşulda önünüzü görmenizi sağlıyor.

Aracın arka tarafında ise Ford Kuga’dan alıştığımız geniş yatay farlar, Ford Fiesta’nın bu yeni görüntüsüne biraz daha ‘güç’ katıyor.

Peki ya kaputun altında neler değişti.?

Tabii ki yeni Fiesta’dan bahsedip de kaputun altında ne olduğundan bahsetmeden olmaz. Aracın Style paketinde 1.1L 75 PS’lik bir motor ve 5 ileri manual seçeneği mevcut. Titanium pakte baktığımızda ise 1.0L 125 PS EcoBoost Hibrit ile 7 ileri otomatik seçeneğini görüyoruız. Aracın en üst paketi olan ST’de ise 1.5L 200 PS benzinli ve 6 ileri manual seçeneği ile karşılaşıyoruz.

Motor1’in aktardığı bilgilere göre araç, Haziran’ın ilk haftalarında ülkemizdeki bayilerde yerini alacak. Aracın minimum tavsiye edilen satış fiyatının ise 426.500 TL olacağı açıklandı.

Yenilenmiş Ford Fiesta'dan görüntüler