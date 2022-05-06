Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), Türkiye'deki otomobil ve hafif ticari araç pazarına ilişkin son verilerini yayınladı. Nisan 2022'de gerçekleştirilen satışlar baz alınarak hazırlanan veriler, pazardaki daralmanın devam ettiğini gözler önüne seriyor. Gelin hep birlikte o rapordaki önemli detaylara bakalım.
ODD'nin araştırmasına göre Nisan 2022'de 45.564 adet otomobil satışı gerçekleştirildi. Bu satış miktarı, geçtiğimiz yılın aynı döneminden yüzde 5,8 düşük. Bu rakamlara hafif ticari araçlar da eklendiğinde 60.035 adet satış gerçekleştiğini görüyoruz ki bu miktar, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 daralma anlamına geliyor. Son 10 yıllık verilere baktığımızda, otomobil satışlarının ortalamadan yüzde 5,1 düşük olduğuna tanıklık ediyoruz. Nisan 2022'nin verilerinin gelmesiyle birlikte 2022 yılındaki otomobil ve hafif ticari araç satış sayısı, 212.085 olarak kayıtlara geçmiş durumda. Geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki satış sayısı 260.148'di.
Vergiler, otomobil satın alırken öncelikli kriter olmaya devam ediyor
Yapılan araştırmalar, vatandaşın araba almadan önce hangi vergi dilimi içerisinde olduğunu araştırdığını gözler önüne seriyor. Çünkü Ocak-Nisan 2022 arasında gerçekleştirilen otomobil satışlarının yüzde 89,8'i düşük vergi diliminde olan, yani A, B ve C segment modellerden oluştu. 2022'nin başından beri 76.091 adet (yüzde 46,9) C segment otomobil satışı gerçekleştirilirken, B segment satışları ise 68.737 (yüzde 42,3) olarak kayıtlara geçti.
SUV'ların ve benzinli motorların hakimiyeti sürüyor
ODD'nin araştırmasına göre 2022 yılında satılan otomobillerin 65.720 adedi, yani yüzde 40,5'i SUV'lardan oluştu. Bu gövde tipini yüzde yüzde 34,5'lik oran ise sedanlar, yüzde 23,1'lik oran ile de hatchback takip etti. Araçların yakıt türlerine baktığımızda ise benzinin tercih edildiğini görüyoruz. Zira otomobil pazarının 115.094 adetle yüzde 70,9'unu benzinli modeller oluşturdu. Dizel otomobil satışları ise 25.576 adet ile kaldı. Ocak-Nisan 2022'de 16.606 adet de hibrit otomobil satışı gerçekleştirildi. Elektrikli otomobil satışları ise 1.388 adetle sınırlı kaldı.
ODD, Nisan 2022 ve 2022'nin tamamında en çok satan markaların hangileri olduğunu da araştırdı. Yapılan araştırmalarda, Nisan 2022'de 8.953 adet Renault satıldığı tespit edildi. Böylelikle Renault, Nisan 2022'de en çok satan marka olarak kayıtlara geçmiş oldu.
Nisan 2022'de en çok satan markalar
- Renault: 8.953 satış
- Fiat: 8.703 satış
- Ford: 6.123 satış
- Volkswagen: 5.962 satış
- Toyota: 4.977 satış
- Hyundai: 4.354 satış
- Citroen: 2.831 satış
- Dacia: 2.179 satış
- Kia: 2.032 satış
- Honda: 1.875 satış
2022'nin tamamında en çok satan markalar
- Fiat: 31.130 satış
- Renault: 29.571 satış
- Ford: 20.308 satış
- Volkswagen: 16.543 satış
- Hyundai: 15.970 satış
- Toyota: 15.053 satış
- Dacia: 11.209 satış
- Peugeot: 9.198 satış
- Citroen: 9.150 satış
- Opel: 8.730 satış
Not: Satış rakamlarına hafif ticari sayıları da dahil edilmiştir.