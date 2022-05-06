Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç pazarına ilişkin son veriler paylaşıldı. Araştırmalara göre sıfır araç pazarı daralmaya devam ediyor. Nisan ayında en çok satan otomobil markası ise beklenenin aksine Fiat değil Renault oldu.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), Türkiye'deki otomobil ve hafif ticari araç pazarına ilişkin son verilerini yayınladı. Nisan 2022'de gerçekleştirilen satışlar baz alınarak hazırlanan veriler, pazardaki daralmanın devam ettiğini gözler önüne seriyor. Gelin hep birlikte o rapordaki önemli detaylara bakalım.

ODD'nin araştırmasına göre Nisan 2022'de 45.564 adet otomobil satışı gerçekleştirildi. Bu satış miktarı, geçtiğimiz yılın aynı döneminden yüzde 5,8 düşük. Bu rakamlara hafif ticari araçlar da eklendiğinde 60.035 adet satış gerçekleştiğini görüyoruz ki bu miktar, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 daralma anlamına geliyor. Son 10 yıllık verilere baktığımızda, otomobil satışlarının ortalamadan yüzde 5,1 düşük olduğuna tanıklık ediyoruz. Nisan 2022'nin verilerinin gelmesiyle birlikte 2022 yılındaki otomobil ve hafif ticari araç satış sayısı, 212.085 olarak kayıtlara geçmiş durumda. Geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki satış sayısı 260.148'di.

Vergiler, otomobil satın alırken öncelikli kriter olmaya devam ediyor

Yapılan araştırmalar, vatandaşın araba almadan önce hangi vergi dilimi içerisinde olduğunu araştırdığını gözler önüne seriyor. Çünkü Ocak-Nisan 2022 arasında gerçekleştirilen otomobil satışlarının yüzde 89,8'i düşük vergi diliminde olan, yani A, B ve C segment modellerden oluştu. 2022'nin başından beri 76.091 adet (yüzde 46,9) C segment otomobil satışı gerçekleştirilirken, B segment satışları ise 68.737 (yüzde 42,3) olarak kayıtlara geçti.

SUV'ların ve benzinli motorların hakimiyeti sürüyor

ODD'nin araştırmasına göre 2022 yılında satılan otomobillerin 65.720 adedi, yani yüzde 40,5'i SUV'lardan oluştu. Bu gövde tipini yüzde yüzde 34,5'lik oran ise sedanlar, yüzde 23,1'lik oran ile de hatchback takip etti. Araçların yakıt türlerine baktığımızda ise benzinin tercih edildiğini görüyoruz. Zira otomobil pazarının 115.094 adetle yüzde 70,9'unu benzinli modeller oluşturdu. Dizel otomobil satışları ise 25.576 adet ile kaldı. Ocak-Nisan 2022'de 16.606 adet de hibrit otomobil satışı gerçekleştirildi. Elektrikli otomobil satışları ise 1.388 adetle sınırlı kaldı.

ODD, Nisan 2022 ve 2022'nin tamamında en çok satan markaların hangileri olduğunu da araştırdı. Yapılan araştırmalarda, Nisan 2022'de 8.953 adet Renault satıldığı tespit edildi. Böylelikle Renault, Nisan 2022'de en çok satan marka olarak kayıtlara geçmiş oldu.

Nisan 2022'de en çok satan markalar

Renault: 8.953 satış

Fiat: 8.703 satış

Ford: 6.123 satış

Volkswagen: 5.962 satış

Toyota: 4.977 satış

Hyundai: 4.354 satış

Citroen: 2.831 satış

Dacia: 2.179 satış

Kia: 2.032 satış

Honda: 1.875 satış

2022'nin tamamında en çok satan markalar

Fiat: 31.130 satış

Renault: 29.571 satış

Ford: 20.308 satış

Volkswagen: 16.543 satış

Hyundai: 15.970 satış

Toyota: 15.053 satış

Dacia: 11.209 satış

Peugeot: 9.198 satış

Citroen: 9.150 satış

Opel: 8.730 satış

Not: Satış rakamlarına hafif ticari sayıları da dahil edilmiştir.