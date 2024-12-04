OpenAI, her gün yeni bir yapay zekâ özelliği tanıtarak teknoloji dünyasında merak uyandıran bir duyuru maratonu başlatacak. 5 Aralık 2024’ten itibaren 12 gün boyunca yapay zekâ alanındaki yeniliklerini sırayla duyuracak.

OpenAI, yapay zekâ dünyasında yeni bir dönem başlatmaya hazırlanıyor. Şirket 5 Aralık 2024 itibarıyla duyuracağı bir dizi yenilikle karşımıza çıkacak.

Amerikalı teknoloji devi OpenAI, 5 Aralık 2024'ten itibaren her gün bir dizi yeni gelişmeyi paylaşacak.

OpenAI'nin yenilikleri sırayla açıklanacak

Şirket, bu açıklamayı 4 Aralık'ta yaptığı bir tweet aracılığıyla duyurdu. Paylaşılan bilgilere göre, bu duyurular on iki gün boyunca devam edecek ve büyük küçük birçok yenilikten oluşacak.

OpenAI'nin bu sürecin sonunda yapay zekâ alanında önemli yenilikler sunması bekleniyor. Şirket, ChatGPT gibi popüler yapay zekâ uygulamaları ve DALL-E gibi görsel üretim araçlarıyla tanınıyor. 2025 yılında kurulan OpenAI, yapay zekâ konusunda önemli adımlar atmaya devam ediyor. OpenAI'ın duyuruları ise teknoloji dünyasında şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.