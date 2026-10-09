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OpenAI'de 20 Milyar Dolarlık Gelir Farkı Endişe Yarattı: Yapay Zekâ Yatırımları Tehlikede mi?

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OpenAI'nin gelir beklentileriyle ilgili 20 milyar dolarlık fark, yapay zekâ sektöründe endişe yaratırken Nvidia ve Oracle gibi teknoloji devlerinin hisselerinde de düşüş yaşandı.

OpenAI'de 20 Milyar Dolarlık Gelir Farkı Endişe Yarattı: Yapay Zekâ Yatırımları Tehlikede mi?
Büşra Hoş Satır Büşra Hoş Satır /

Yapay zekâya milyarlarca dolar akıtılıyor, şirketlerin değerlemeleri yükseliyor. Derken OpenAI'nin gelir tahminleri gündeme geldi ve hesaplar karıştı.

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Şirketin daha önce 70 milyar dolar seviyesinde anılan yıllık gelir beklentisinin 50 milyar dolara gerilediği bildirildi. Aradaki fark: 20 milyar dolar.

20 milyar dolar nereye gitti?

Bloomberg'e göre bu farkın ardında, bulut bilişim ortaklıklarından elde edilen satışların nasıl hesaplandığı yatıyor olabilir. Amazon ve Google gibi şirketlerle çalışan Anthropic, bu ortaklıklar üzerinden gerçekleşen satışları gelirlerine dâhil ederken OpenAI aynı kalemleri farklı biçimde ele alıyor. İki şirketin rakamlarını yan yana koyunca da tablo olduğundan daha karmaşık hâle geliyor.

Gelir beklentilerine ilişkin haberlerin ardından Nvidia hisseleri yüzde 2,9, Oracle hisseleri yüzde 5,5 geriledi. S&P 500 Bilgi Teknolojileri sektörü de yüzde 1,8 düşüş yaşadı.

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