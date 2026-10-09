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OpenAI'de 20 Milyar Dolarlık Gelir Farkı Endişe Yarattı: Yapay Zekâ Yatırımları Tehlikede mi?

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OpenAI'nin gelir beklentileriyle ilgili 20 milyar dolarlık fark, yapay zekâ sektöründe endişe yaratırken Nvidia ve Oracle gibi teknoloji devlerinin hisselerinde de düşüş yaşandı.