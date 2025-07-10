Google, Veo 3 ve Gemini'a görselden video üretme özelliğini entegre ettiğini duyurdu. Artık Veo 3 ile video üretmek için görsel kullanabileceksiniz.

Google, Veo 3'e yepyeni ve bir o kadar önemli bir özellik ekledi. Artık sadece komutlar değil, doğrudan bir fotoğraftan video oluşturmanız mümkün ve böylelikle sadece çektiğiniz fotoğraflardan bile bir dizi video ve klipler çıkarabileceksiniz.

Aslında bu yenilik Mayıs ayında Google’ın I/O etkinliğinde tanıtılan Flow adlı video aracında zaten kullanıma sunulmuştu ama sadece Flow üzerinden kullanılabiliyordu. Google şimdi bu özelliği daha geniş kitlelere açıyor ve Veo 3 ile Gemini içerisine entegre ediyor.

Veo 3'ün yeni özelliği böyle çalışıyor:

Şimdilik sadece Google AI Ultra ve Pro paketlerine abone olan kullanıcılar bu hizmetten faydalanabiliyor ve krediniz ne kadar olursa olsun günde en fazla üç video oluşturulabiliyor.

Google ayrıca sadece son yedi haftada bu araçlarla 40 milyondan fazla video oluşturulduğunu söylüyor. Ayrıca şirket her videoda "Veo" yazılı bir etiket ve yapay zekayla üretilmiş olduğunu belli eden görünmez bir dijital filigran bulunduğunu belirtiyor.

Peki siz Veo 3'ü daha önce hiç denediniz mi? Video üretme araçlarının geldiği nokta hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.