ChatGPT Artık Konuşabiliyor! [Hem de Türkçe]

OpenAI, ChatGPT'ye konuşabilme özelliği ekledi. Artık yapay zekâ aracının yanıtlarını okumak istemeyen kullanıcılar, ChatGPT'nin konuşmasına izin verebilecekler. Özellik, Türkçe dil desteğine de sahip.

Yapay zekâ sektörünün önde gelen isimlerinden OpenAI, dünyanın en popüler sohbet botlarından ChatGPT için bomba bir özellik yayımladı. Bundan aylar önce sesli komutlar verebildiğimiz yapay zekâ, yayımlanan yeni özelliği sayesinde artık konuşabilir oldu. Kullanıcılar, 5 farklı ses tipinden birini seçerek, ChatGPT'nin kendileriyle konuşmalarını sağlayabilirler.

ChatGPT'nin yeni özelliği, yapay zekânın iOS ve Android ekosistemlerindeki mobil uygulamaları ile web sürümde kullanılabilecek. Kullanıcılar, yeni özelliği aralarında Tükçenin de bulunduğu 37 dilde deneyimleyebilecekler.

ChatGPT'nin ücretsiz sürümünde de kullanılabiliyor

ChatGPT'nin konuşabilme özelliği, GPT-4 ve GPT-3.5 modellerinde kullanılabilecek şekilde tasarlandı. Yani ücretsiz ChatGPT kullanıcıları da bu özellikten faydalanabilecekler. Peki ChatGPT'yi konuşturmak isteyen bir kullanıcı, bu özelliği nasıl aktifleştirecek?

ChatGPT'nin mobil uygulamalarında özelliği aktif etmek isteyenlerin, ChatGPT'nin yazdığı bir mesaja basılı tutması ve "Read Aloud" seçeneğine dokunması gerekecek. Bundan sonraki aşamada da beş ses tonundan biri seçilecek. Bu seçim yapıldıktan sonra ChatGPT'nin konuşmaya başladığını göreceksiniz. Web sürümde ise ChatGPT'nin yazdığı metnin hemen altında bir hoparlör simgesi görülecek. Bu seçeneğe tıklayan kullanıcı, yapay zekânın konuşmaya başladığını görecek.

OpenAI'ın ChatGPT'nin konuşma özelliğini duyurduğu video: