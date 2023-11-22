OpenAI, ChatGPT'nin yeni bir özelliğini duyurdu. Bugüne kadar ChatGPT Plus abonelerinin kullandığı sesli iletişim özelliği, artık ücretsiz kullanıcılar tarafından da deneyimlenebiliyor.

Son günlerde CEO'su Sam Altman ve kurucu ortaklarından Greg Brockman'ın ayrılışı ile gündemden düşmeyen OpenAI, rutin çalışmalarına da devam ediyor. Bu bağlamda; şirketin yapay zekâ destekli sohbet botu ChatGPT için yeni bir özellik yayımlandı. Bu yeni özellik, ChatGPT'yi ücretsiz kullananların da sesli iletişim kurabilmelerini sağlayacak.

ChatGPT, bundan birkaç ay önce sesli iletişim desteği kazandı. ChatGPT Plus paketi satın alan kullanıcılar, bu özellik sayesinde sohbet botuna konuşarak sorular sorabiliyor, yine sesli olarak yanıtlar alabiliyorlardı. Şimdi bu özellik, ChatGPT'nin ücretsiz kullanıcıları için de erişime açıldı. Şirketten ayrılmış olsa da bağlarını koparamayan Brockman, bu özelliğin ChatGPT deneyimini tamamen değiştireceğini söyledi.

Manidar bir paylaşımla duyuruldu

ChatGPT'nin ücretsiz kullanıcılar için de kullanıma sunulan sesli iletişim özelliği, ekibin manidar bir paylaşımı ile duyuruldu. ChatGPT'nin resmî X hesabından yapılan bir paylaşımda, söz konusu özelliğin nasıl çalışacağına ilişkin ufak bir video paylaşıldı. Bu videoda, ChatGPT'ye yöneltilen soru şöyleydi:

Takımımız için oldukça uzun bir geceydi ve hepimiz çok açız. 778 kişi için 40 cm'lik kaç tane pizza söylemeliyiz?

OpenAI'ın yaklaşık 800 çalışanı olduğu zaten bilinen bir şeydi. Ekibin yaptığı paylaşım, sürecin kendilerini de yorduğunu ima ediyor.

ChatGPT'nin sesli iletişim özelliğinin duyurulduğu paylaşım:

OpenAI ve hâliyle ChatGPT, Sam Altman ile Greg Brockman'ın vizyonu sayesinde bugünlere geldi. Hâl böyle olunca ikilinin şirketten ayrılması, ChatGPT'nin ayağının kaydırılmasına neden olabilir. Tabii neler yaşanacağını görmek için bir süre beklemek gerekecek.