OpenAI, ABD'de yeni bir davaya daha maruz kaldı. Şirketten şikayetçi olanlar, yine yazarlardı. Hatta Game of Thrones'un yazarı George R.R. Martin de son davaya müdahil olan isimlerden...

Son dönemlerin en çok konuşulan yapay zekâ araçlarından ChatGPT'nin arkasındaki ekip olan OpenAI, uzunca bir süredir davalarla gündemde. Özellikle de yazarlar, metin odaklı kullanılan ChatGPT'den rahatsızlar. Bu yapay zekâyı araç haline getiren dil modeli GPT'nin gelişiminde kitap ve makalelerin kullanıldığı, telif hakkıyla korunan eserler için tazminat ödemesi yapılmadığı savunuluyor.

Şimdiyse OpenAI'ye yönelik yeni bir dava daha açıldı. ABD'de 17 ünlü yazar, OpenAI'yi telif hakkını ihlal ile suçluyor. Üstelik yazarlar arasında dikkat çeken isimler de var. Dünyanın en ünlü dizilerinden Game of Thrones'un yazarı George R.R.​ Martin, kendi eserlerinin de GPT'nin eğitimi için kullanıldığını düşünüyor. OpenAI'nin tüm bunlarla nasıl başa çıkacağı merak konusu olmaya başlamış durumda.

ChatGPT'nin yazarlara ve yayıncılık sektörüne zarar vereceğine inanılıyor

New York'ta açılan davanın dilekçesinde, ChatGPT'nin sahip olduğu özetleme ve taklit etme gibi özelliklerin, yazarlara ve yayıncılık sektörüne zarar vereceği belirtiliyor. Davacılar, yazarların tek gelir kaynaklarının bugüne kadar yazmış ve lisanslamış oldukları eserler olduğunu savunuyorlar. Yazarlara ve avukatlarına göre ChatGPT, bugüne dek yayınlanmış olan eserlerin kopyalarını veya benzerlerini üretebilecek kapasitede.

OpenAI, söz konusu davalarla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak buna benzer olayların sürekli hale geldiği yadsınamaz bir gerçek. Tarafların nasıl anlaşacakları, ChatGPT gelişmeye devam ederken yazarların nasıl korunacaklarını ise kimse bilmiyor.