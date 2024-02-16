OpenAI'ın "GPT" tabirini markalaştırma başvurusu reddedildi. ABD'li düzenleyiciler, GPT'nin ticari marka olamayacağına hükmettiler. Peki süreç, nasıl bu noktaya geldi?

ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi (USPTO), dünyanın en büyük yapay zekâ şirketlerinden OpenAI'ın canını sıkacak bir karar verdi. Kurum tarafından yapılan açıklamada, OpenAI'ın "GPT" tabirini markalaştıramayacağı ifade edildi. İbarenin sadece tanımlayıcı olduğunu aktaran USPTO yetkilileri, OpenAI'ın markalaştırma başvurusunu reddettiler.

OpenAI, GPT'nin markalaştırılması için uzun zamandır çalışıyor. Hatta şirket, geçtiğimiz yıl da ticari marka başvurusu yaptı. Ancak USPTO, Ekim 2023'te bu başvuruyu reddetti. Çalışmayı tamamlayıp yeniden başvuru yapan şirket, bu kez kesin bir dille reddedildi. OpenAI, artık GPT'nin markalaştırılması için beyhude bir çaba içine girmeyecek.

OpenAI'ın başvurusu neden reddedildi?

USPTO, bir ibarenin markalaştırılması için bazı standartları karşılamasını istiyor. Mesela ChatGPT, sağladığı özellikler açısından bir marka hâline geldi. Ancak GPT için durum böyle değil. Yetkililer, başvuruyu neden reddettiklerine ilişkin tam olarak şu ifadeleri kullandılar: Başvurulan markanın yalnızca başvuru sahibinin mal ve hizmetlerinin bir özelliğini, işlevini veya karakteristiğini tanımlaması nedeniyle tescil reddedildi.

Peki GPT ne demek?

GPT ibaresi, "üretken önceden eğitilmiş transformatör" anlamına gelen "generative pre-trained transformer" ifadesinden türetildi. OpenAI, bu tabiri kendisinin popüler hâle getirdiğini savunuyor olsa da GPT, aslında makine öğrenimi modelinin doğasını tanımlayan bir ifade. İşte bu gerçeklik, UPSTO ile OpenAI'ı karşı karşıya getirdi.

Bu arada; GPT tabirinin OpenAI tarafından bulunmadığını da söyleyelim. Tabir, ilk kez 2017 yılında, bir grup Google araştırmacısı tarafından dillendirildi. O günden beri de sektörel bir terim olarak hayatımızda kaldı. Hatta pek çok firma, bugün GPT odaklı çalışmalar yapıyor. Hatta Amazon, GPT'nin ne olduğunu ve nasıl kullanıldığını anlattığı bir liste bile oluşturdu.

Son olarak da şunu açıklayalım: GPT marka hâline getirilemiyorken ChatGPT, nasıl bir marka oldu? Burada şöyle bir tanımlamadan bahsedebiliriz. ChatGPT aslında, GPT tipi bir yapay zekâ modeli ve bu ürünle sohbet edebiliyorsunuz. Yani ChatGPT, OpenAI'ın geliştirdiği algoritmanın spesifik yeteneklerini tanımlayabildiği için marka hâline geldi.

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