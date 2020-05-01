Yapay zeka şirketi OpenAI, şarkı sözleri ve vokallerle beraber gerçek bir şarkı oluşturabilen açık kaynaklı yapay zeka sistemi Jukebox’u tanıttı. Şu ana kadar ortaya koyduğu şarkılar, Jukebox’un bu alandaki en gelişmiş yapay zeka uygulaması olduğunu gösteriyor.

Yapay zeka alanında çalışma yapan OpenAI, geliştirdiği birçok yapay zeka aracının yanına bir yenisinin daha katıldığını açıkladı. OpenAI’ın geliştirdiği Jukebox isimli yapay zeka, vokal ve şarkı sözleri ile birlikte şarkı üretme yeteneği ile bugün tanıtıldı.

Jukebox, neredeyse her türden müzik türünün olduğu bir veri seti ile eğitildi. Bu büyük veri seti, Jukebox’un eserleri üzerinde eğitim aldığı sanatçıların yaptıklarına çok benzer yeni şarkılar üretebilmesini sağlıyor.

Resim yapabilen veya bir sanat eserinin stilini bir görüntüden diğerine aktarabilen yapay zeka uygulamaları gibi Jukebox da müziğin stilini ve türünü nasıl taklit edeceğini buluyor. Jukebox ayrıca belirli şarkıcıların şarkılarının tarzlarını yeniden yaratmaya çalışıyor.

Jukebox'un nasıl çalıştığını anlatan OpenAI ekibi, yapay zekanın rock, hip-hop ve caz gibi müzik türlerinde şarkılar üretebileceğini söylüyor. OpenAI ekibi, Jukebox’un çeşitli enstrümanların melodi, ritim ve uzun kompozisyonlarının yanında şarkıcıların tarzlarına göre seslerini de yakalayabildiğini söylüyor.

Jukebox, OpenAI’ın müzik üreten ilk yapay zeka uygulaması değil

OpenAI birkaç yıldır yapay zeka ile müzik üretmek için çalışıyor. Ekip daha önce MuseNet isimli yapay zeka ile temel tonlar ve besteler elde edebilmişti. Ancak Jukebox, MuseNet’ten bir adım daha ileri giderek bestelerin yanı sıra vokallerle de şarkı oluşturabiliyor. Bu şekilde çalışan başka bir yapay zeka aracı henüz bulunmuyor.

Jukebox için şu ana kadar yapılan başvuruların hepsi akademik seviyede kaldı. “Bilgisayar tarafından üretilmiş sahte şarkılar” isimli bir kategori olmadıkça Jukebox’un şarkılarına yaygın bir şekilde rastlamayabiliriz. Çünkü Jukebox hala temel müzik yapısını takip etme yeteneğine sahip değil. Bu nedenle şarkıların nakarat gibi insanları yakalayan bölümleri Jukebox’un ürettiği şarkılarda bulunmuyor.

OpenAI, yapay zeka alanında ilginç bir girişim ve aynı derecede ilginç bir yapay zeka aracı yayınlama yöntemi kullanıyor. OpenAI ekibi ilk olarak ilginç bir kullanım alanını ortaya koyuyor, daha sonra parametreleri artırarak yarattıkları modeli güçlendiriyorlar. OpenAI, müzik üretebilen yapay zeka alanında da benzer bir yöntem izledi. İlk olarak beste yapabilen MuseNet’i geliştiren ekip daha sonra şarkı sözü ve vokallerle şarkı yapabilen bir yapay zeka olan Jukebox’u geliştirdi. Gelecekte belki de şarkıcıların yaptığı şarkılardan ayrılması çok zor şarkılar yaratabilen bir yapay zeka ile karşılaşabiliriz.

Jukebox’un ürettiği şarkılar da yayınlandı

Jukebox’la şu anda şarkı yapmak oldukça uzun bir zaman alıyor. Jukebox’la 1 dakikalık bir şarkı yapmak yaklaşık 9 saat sürüyor. Bu da süreci oldukça uzun hale getiriyor. Ancak süre ne kadar uzun olursa olsun Jukebox oldukça güçlü bir yapay zeka olarak karşımıza çıkıyor.

Bu kadar anlattıktan sonra Jukebox ile yapılan şarkıları merak etmiş olabilirsiniz. OpenAI, Jukebox’la yapılan şarkıların bir kısmını yayınladı. Dinlemek isterseniz Jukebox’un yaptığı şarkılara buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Meraklıları, Jukebox’un kaynak kodlarına da buradaki bağlantıdan ulaşabilir.