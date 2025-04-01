OpenAI, SoftBank öncülüğünde aldığı yatırım sonrası Chevron’u geçti, Coca-Cola’nın piyasa değerine yaklaştı.

ChatGPT ile adını sıkça duyduğumuz OpenAI, yeni yatırım turuyla yine gündemde. Şirketin değerlemesi, son yatırımlarla birlikte 300 milyar dolara ulaştı.

OpenAI, yeni yatırım turunda tam 40 milyar dolarlık destek topladı. Bu paranın 30 milyar dolarlık büyük kısmı ise SoftBank’tan geldi.

OpenAI’ın bir yıldaki değer artışı yüzde 91 oldu

Yapılan anlaşmada, yatırımcıların 10 milyar doları hemen, kalan 30 milyar doları ise yıl sonunda şirkete aktaracağı bilgisi paylaşıldı. OpenAI’ın ulaştığı 300 milyar dolarlık değerleme, şirketin halka açık olması durumunda S&P 500 listesinde 27. sırada yer almasını sağlıyordu. Bu rakam, 294 milyar dolar piyasa değerine sahip petrol şirketi Chevron’u geride bırakırken, 308 milyar dolarlık Coca-Cola’nın hemen altında kaldı.

Elon Musk’ın yapay zeka girişimi xAI cephesinde de dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Geçtiğimiz hafta, xAI ile sosyal medya platformu X’in birleştiği açıklandı. Bu işlem kapsamında xAI, X’in yüzde 10 hissesini 33 milyar dolar değerinde kendi hisseleriyle satın aldı. Birleşme öncesinde xAI’ın değerlemesi 80 milyar dolar olarak kaydedildi. Şirketin 2024 yılının ekim ayında açıklanan değerlemesi ise 45 milyar dolar seviyesindeydi.

OpenAI, 2024 yılının ekim ayında 6,6 milyar dolarlık yatırım alarak 157 milyar dolar değerlemeye ulaştı. Son yatırım turuyla birlikte şirketin toplam değeri yüzde 91 oranında artış gösterdi. Aynı dönemde Elon Musk’ın girişimi xAI’ın değerinde de yükseliş yaşandı ve şirketin değer artışı yüzde 77 olarak kaydedildi.