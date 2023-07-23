21 Temmuz günü vizyona giren Oppenheimer, sinemaseverler arasında büyük ses getirdi. Ancak bazı dikkatli hayranlar, filmde tarihsel bir hatayı keşfetti.

Uzun bir süredir merakla beklenen ve Barbie filmiyle aynı tarihte vizyona giren Oppenheimer, büyük beğeni topladı. Biyografi türündeki film, ön gösteriminde 10 milyondan fazla hasılat elde etti. Ancak bu rakam yine de Barbie filminin arkasında kaldı.

Oldukça dikkatli olan bazı hayranlar, Oppenheimer’daki tarihsel bir hatayı keşfetti. Sıradan bir izleyici için fark etmesi zor olsa da, kartal gözlere sahip izleyiciler hatayı anında fark etti.

Gişe rekorları kıran Oppenheimer’daki tarihsel hata

Christopher Nolan’ın son filmi Oppenheimer, atom bombasının icadına yol açan Manhattan Projesi’ni yürüten J. Robert Oppenheimer’ın hikayesine odaklanıyor.

Peaky Blinders dizisinden de tanıdığımız Cillian Murphy, J. Robert Oppenheimer karakterine hayat veriyor. Nolan’ın gişe rekorları kıran filmi birçok eleştirmenden tam not aldı. Ancak filmdeki tarihsel bir hata, hayranların gözünden kaçmadı.

Söz konusu hata, Cillian Murphy'nin canlandırdığı J. Robert Oppenheimer'ın İkinci Dünya Savaşı zafer konuşması sırasında ortaya çıkıyor.

Tarihsel olarak bakıldığında bu sahne 1945 yılını anlatıyor. Sahnede, birkaç kişinin elinde Amerikan bayrağı görünüyor. Buradaki hata ise bayrağın üzerinde günümüzde de kullanılan 50 adet yıldızın olması. Ancak 1945 yılı baz alındığında, bayrağın üzerinde 50 değil 48 adet yıldızın bulunması gerekiyordu.

Amerikan bayrağına 49. ve 50. yıldızlar, Alaska ve Hawaii’nin ABD’ye kabulünü onurlandırmak için sırasıyla 1959 ve 1960 yılında eklendi. Yani 1945 yılında bayrakta yalnızca 48 adet yıldız bulunuyordu.

Ancak bu tabii ki oldukça küçük bir hata. Christopher Nolan gibi titiz bir yönetmenin böyle bir hatayı yapması garip olsa da, bu Oppenheimer’ın gerçekten başarılı bir yapım olduğu gerçeğini değiştirmiyor.