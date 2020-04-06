OPPO Reno Ace 2, AnTuTu'da Yüksek Bir Puanla Ortaya Çıktı

OPPO'nun yakın zamanda çıkacak olan telefonu OPPO Reno Ace 2, AnTuTu Benchmark uygulamasında ortaya çıktı. Test sonucunda 560.000'i geçen telefon, Snapdragon 865 işlemcisiyle birlikte iyi bir izlenim yarattı.

OPPO'nun yeni telefonu OPPO Reno Ace 2, yakında Çin'de satışa çıkacak. Şu ana kadar sızdırılan görseller ve TENAA listelemesi sayesinde telefonun nasıl gözükeceğini biliyoruz. Ayrıca yine TENAA sayesinde telefonun sahip olduğu ana özelliklerin neler olduğunu da öğrendik.

Şimdi de telefon, test uygulaması olarak bilinen AnTuTu Benchmark uygulamasında ortaya çıktı. Cihaz, bu testte 560.000 sınırını geçmeyi başardı. Bu sonuç, Snapdragon 865 işlemcisiyle gelecek bir telefon için alınan en yüksek skor değil ancak test sonucunu paylaşan kaynak; bu testin geliştirme aşamasındaki cihazda yapıldığını, henüz cihazın son hâlini almadığını ve piyasaya çıkacak olan telefonun bu puandan daha yüksek bir puan elde edeceğini belirtti.

OPPO Reno Ace 2'nin AnTuTu test sonuçları:

Nubia Red Magic 5G, AnTuTu testinde 633.000 sınırını geçmeyi başarmıştı ancak bu cihaz oyun odaklı bir telefon olduğu için dâhili fan ve gelişmiş soğutma sistemi bulunduruyor; dolayısıyla Snapdragon 865 bu telefonda sınırları iyice zorlamış durumda. Snapdragon 865 ile güçlendirilen bir diğer telefon olan Xiaomi Mi 10'un AnTuTu skoru da OPPO Reno Ace 2'ye benzer seviyede.

Bilindiği üzere Reno Ace 2, 6,5 inç AMOLED Full HD+ ekran içeriyor. Telefonun 8 GB ve 12 GB seçenekleri, uzun süre kullanım ömrü sağlayacak gibi görünüyor 4.000 mAh batarya, telefonunuzu hızlı bir biçimde şarj etmenizi sağlayacak 65 W SuperVOOC 2.0 hızlı şarj desteğine, 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP dörtlü arka kameraya ve 16 MP ön kameraya sahip telefon, yakın zamanda bekleyenleriyle kavuşacak.

Cihaz ayrıca dairesel bir kamera modülü içeriyor. Telefonun bilinen özelliklerini daha detaylı incelemek ve sızdırılan fotoğraflarına ulaşmak için bu konuda hazırladığımız habere buradan ulaşabilirsiniz.