OPPO, yakında tanıtacağı yeni katlanabilir telefonu Find N5'i iPhone 16 Pro ile karşılaştıran görseller paylaştı. Görsellerde, cihazın katlanmamış hâldeyken dünyanın en ince telefonlarından biri olacağı görüldü.

OPPO, bu seneye çok hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Öyle ki şirket, yakında çok merak edilen Find N5 isimli yatay katlanabilir telefonunu tanıtacak. Bu cihazın, piyasadaki en iyi katlanabilir telefonlardan biri olması bekleniyor.

Şirket bir süredir Find N5 hakkında paylaşımlar yapıyordu. Hatta bir hafta önce telefonun bir kurşun kalemden daha ince olacağı ve dünyanın en ince katlanabilir telefonu olarak geleceği ifade edilmişti. Şimdi ise yine inceliğiyle alakalı yeni paylaşımlar yapıldı. Telefonun, katlanmamış hâlinde iPhone 16 Pro’dan çok daha ince olduğu görüldü.

4 mm'nin biraz üstünde bir kalınlıkla gelebilir

Bu görseller, OPPO’nun Ürün Yöneticisi Zhou Yibao’dan geldi. Görsellere baktığımızda telefonun sadece katlanabilirler arasında değil, genel akıllı telefonlar arasında en incelerden biri olabileceğini görebiliyoruz. Şu anda Huawei Magic V Purse ve Magic V3 gibi cihazlar 4,3 mm ile en ince telefonlar arasında. Onları geçip geçemeyeceği merak konusu.

iPhone 16 Pro ile yan yana geldiği görüntülerde iPhone 16 Pro, yanında âdeta tuğla gibi kalıyor. iPhone 16 Pro’nun 8,3 mm kalınlığa sahip olduğunu belirtelim. OPPO Find N5’in kalınlığı henüz belli değil ancak tahminler 4 mm'nin biraz üzerinde olabileceği yönünde. En incesi olacaksa 4,3 mm’den daha ince olmalı. Tabii bu katlanmamış hâlinde geçerli. Katlandığında ise kalınlığı 10 mm’nin biraz altında olacaktır.

Telefonun diğer özelliklerine bakacak olursak bu kadar ince olmasına rağmen performanstan ödün vermeyecek. Öyle ki Qualcomm’un yeni amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Elite’ten güç alacak. Bunun yanı sıra 2K ekran, 50 MP’lik 3’lü kamera, 80W veya 100W destekli 6000 mAh batarya gibi özellikler de bekliyoruz. Telefonun şubatta tanıtılacağını ekleyelim.